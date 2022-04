Tania Medina es la decimosexta concursante confirmada de “Supervivientes 2022″ y aunque no es nueva en los realities esta vez tendrá que demostrar su habilidad para encender hogueras, conseguir comida, construir un refugio y sobre todo no perder los papeles ante la presión de convivir con otros participantes en una isla.

Antes de viajar a los Cayos Cochinos, la canaria se hizo de sobra conocida en España gracias a su paso por la cuarta edición de “La isla de las tentaciones” les dejó un mensaje a los seguidores del programa de Telecinco.

“Por fin puedo compartirlo con ustedes. Me voy a ‘Supervivientes 2022′, no me lo puedo creer. Estoy super contenta, con muchísimas ganas de que me conozcan un poquito más, de demostrarme a mí misma que puedo. Así que, vamos a por esa aventura, que yo creo que es la más loca de mi vida”, indicó.

También agregó: “Voy a hacerles spoiler: lo que van a ver es una chica de 23 años muy emocional, que llorará, reirá y se enfadará, como un ser humano. Una niña que tiene muchas ganas de comerse al mundo, pero que no tiene ni idea de pescar, y mucho menos de hacer fuego, pero eso no es lo más importante, lo es confiar en uno mismo y estar seguro de que vas a dejarte la piel por intentarlo una y otra vez hasta conseguirlo”. Pero ¿qué más se sabe de Tania Medina y dónde apareció antes?

Tania Medina participó en la cuarta edición de "La isla de las tentaciones" (Foto: Tania Medina/ Instagram)

¿QUIÉN ES TANIA MEDINA?

Tania Medina García nació el 5 de mayo de 1998 en Jinámar (Las Palmas de Gran Canaria). En 2019, con tan solo 21 años, participó en Miss Mundo España y consiguió el título de 1ª Dama de Honor. Estudió derecho en la universidad principal de su ciudad y tiene un nivel básico de inglés, italiano y francés.

Pero realmente ganó popularidad en 2021 cuando participó en la cuarta edición de “La isla de las tentaciones”, donde puso a prueba su relación con Alejandro Nieto. Aunque al final del programa decidió marcharse sola del paraíso, sus caminos se volvieron a cruzar y le dio una segunda oportunidad.

¿Cómo se conocieron Tania Medina y Alejandro Nieto? Se conocieron en un certamen de belleza, donde ella participaba como candidata y él formaba parte del jurado. Hicieron clic de inmediato. La relación surgió un año después y siguen juntos.

Tania Medina también es influencer y actualmente, tiene un canal en Mtmad, ‘Be adventurer’, donde habla de su faceta más íntima y desconocida y de todos los avances (y retrocesos) en la relación con su novio.

Tania Medina y Alejandro Nieto demostrando su amor en redes sociales (Foto: Alejandro Nieto / Instagram)

El traumático episodio de Tania Medina

Tania Medina también confesó cuáles son sus puntos débiles de cara a triunfar en “Supervivientes 2022″. Por un lado, le gusta muchísimo comer y, por otro, una vivencia de su pasado puede condicionar su salto en el helicóptero.

Cuando trabajaba como reportera saltó de un acantilado para uno de sus reportajes y tuvo un accidente casi mortal que estuvo a punto de dejarla parapléjica de por vida. “Caí fatal, tuve que ir a Urgencias y me dijo el doctor que casi me quedo parapléjica”, contó la canaria en mtmad.

FOTOS DE INSTAGRAM DE TANIA MEDINA

Tania Medina de "Supervivientes 2022" luciendo su figura en un bikini fucsia (Foto: Tania Medina/ Instagram)

Tania Medina de "Supervivientes 2022" con un blazer blanco y una cartera negra Moschino (Foto: Tania Medina/ Instagram)