El pasado jueves 21 de abril, Telecinco estrenó una nueva temporada de “Supervivientes” 2022, con la participación de varios integrantes, entre ellos Alejandro Nieto y Tania Medina, una de las parejas más populares del reality.

Y es que a las pocas semanas de finalizado “La Isla de las tentaciones”, donde salieron separados, ambos anunciaron su unión con una tierna publicación en redes sociales. Desde allí, la atención estuvo centrada en su ingreso a “Supervivientes” y cómo llevarían su relación en República Dominicana.

Luego de muchos conflictos, principalmente por los celos que despertó en Alejandro las insinuaciones de Yulen hacia Tania, en los que algunos compañeros tildaron como “tóxica” la relación, ambos han decidido casarse.

¿CÓMO SE CONOCIERON TANIA MEDINA Y ALEJANDRO NIETO?

Durante un segmento en Supervivientes, cuando todos se confesaban con sus compañeros, la Miss Canarias reveló cómo inició su relación con el modelo andaluz y lo que hizo para conquistarla.

“Yo estaba con otro chico y le conocí. No pasó nada, hasta que nos reencontramos en un certamen donde los dos éramos jurados y me puso en un papel: ‘¿qué tiene que tener un hombre para estar contigo?’”, señaló.

Tras esto, empezaron a salir y el sentimiento nació, incluso notándolo sus padres. “Al día siguiente mi padre me miró y me dijo: ‘Tienes otra mirada, los ojos brillantes, has conocido a alguien’. Así que dejé a mi pareja y empecé a conocer a Alejandro”, contó.

La técnica de Nieto, sin embargo, no agradó mucho a Anuar, quien indicó que pasar un papel no sería nueva. “Tiene pinta de que solo te lo ha dicho a ti”, comentó con sarcasmo, a lo que la modelo indicó que le daba igual, pues con ella habían funcionado.

TANIA MEDINA Y ALEJANDRO NIETO SE CASAN

La convivencia en República Dominicana se vuelve más complicada y algunos participantes ya sienten el rigor del programa, entre ellos Tania y Alejandro, que protagonizaron una tierna escena tras cada uno confesar sus sentimientos.

“Dentro de un año me quiero casar. Se lo quiero pedir yo. Siento que nosotros estamos conectados y que yo voy a morir con él. Es una conexión mental, espiritual… Cuando él y yo estamos solos es perfecto”, comentó ilusionada Medina.

Estas palabras emocionaron a Nieto, quien no dudó en declarar su amor. “Junto a mis padres y mi hijo, ella es lo que más amo en el mundo”, señaló a sus compañeros.

Fue así que el andaluz se armó de valor y le propuso matrimonio a Tania frente a sus demás compañeros, quienes aplaudieron emocionados mientras la canaria le dio el “sí, acepto”.