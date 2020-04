Tatiana Astengo recurrió a su cuenta oficial de Twitter para lanzar un contundente mensaje contra los jugadores de fútbol y aseguró que podemos vivir sin su presencia.

La actriz de “De vuelta al barrio” publicó una imagen con la siguiente frase: “Hoy sabemos que podemos existir sin futbolistas”.

“Hola. ¿No les parece que ese importante dinero que ganan podría ser para los que nos han dado de comer siempre y sobre todo ahora? Gracias Agricultores del Perú”, agregó la actriz en la descripción.

Holas!! 😁

No les parece que ese importante dinero que ganan podría ser para los que no han dado de comer siempre y sobre todo ahora ? 🙏🏽

Gracias #Agricultores del Perú 🇵🇪💪🏽💚 pic.twitter.com/U4oERbVm67 — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) April 1, 2020

Su publicación cuenta con más 3 mil corazones y un sinfín de comentarios, donde los internautas se mostraron en contra del mensaje de la actriz y señalaron que bajo esa lógica también se puede vivir sin artistas.

“No tienes que desmerecer el trabajo de otros para enaltecer la increíble labor de doctores enfermeras agricultores y todos los que hoy le ponen la cara a esta situación. Al final todos trabajamos para llevar comida a casa. Empieza a sumar”, “También podemos vivir sin actrices. La diferencia es que hay futbolistas que han donado mucho... en cambio hay actrices que solo existen en twitter”, son algunos comentarios que recibió Tatiana.

Su mensaje también fue cuestionado por Mateo Garrido leca, quien señaló que no se debe desmerecer el trabajo de nadie. “Que no se me mal interprete... yo vivo de la actuación y el arte también. Pero me parece que desmerecer una profesión, y sobre todo a quienes se dedican a ella dignamente, está fuera de lugar”, señaló el actor.

VIDEO RECOMENDADO

Amy G fue hospitalizada de emergencia en pleno toque de queda

Amy G fue hospitalizada de emergencia en pleno toque de queda (01/04/20)