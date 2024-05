Durante los shows de The Eras Tour, Taylor Swift tiene como tradición regalar sombreros a afortunados fans. Una niña recibió la preciada prenda en uno de los shows que ofreció en Nueva Jersey, Estados Unidos, y su hermana no tuvo mejor manera que venderlo por 20 mil dólares en un conocido de subastas. Tras difundirse la publicación en las redes sociales, los swifties criticaron a la joven, aunque ella aseguró que es para una buena causa.

En mayo del 2023, Taylor Swift ofreció un concierto en el Metlife Stadium de Nueva Jersey y, como es tradición del ThE Eras Tour, regaló el sombrero “22″ a una afortunada niña, mientras interpretaba la canción ‘22′.

De acuerdo con medios estadounidenses, uno de los asistentes es elegido al azar en cada show y este fue el caso. La prenda estaba firmada por la misma Taylor Swift y permanece en su casa, al menos por este mes.

Dinero iba a ser destinado para fondo universitario

Después de un año, el sombrero de Taylor Swift fue puesto a la venta en el sitio de subastas Ebay por parte de la hermana mayor de la niña, Jeana. Así lo hizo público un usuario de X (exTwitter) que encontró la lista este fin de semana y, según se pudo conocer, el valor de la prenda asciende a 20 mil dólares.

Luego de viralizarse la imagen, muchos swifties criticaron a la joven por poner a la venta el sombrero de su hermana. Una de las fans incluso contactó a Jeana para preguntarle sobre el listado publicado y ella lo confirmó la venta.

“Esto me rompe el corazón y me enoja mucho”, “Pobre niña”, “Dios mío, espero que la pequeña no sea al menos una verdadera fan de Taylor, porque si lo es, quedará devastada cuando descubra que su familia hizo eso”, fueron algunos de los comentarios.

En su defensa, la joven reveló que el dinero iba a destinarse a su fondo universitario, según Daily Mail. Algunos usuarios la respaldaron a través de las redes sociales.

