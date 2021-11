Lo que para muchos ha sido una relación fugaz entre el actor Jake Gyllenhaal y la cantante Taylor Swift, quizás haya sido más duradera de lo que se imaginan. Los pocos meses que duró su vínculo afectivo, no significa que alguna de las dos partes haya olvidado por completo este periodo. Por lo menos, esto es lo que presumen lo seguidores de la intérprete, quienes aseguran que algunas de sus producciones tienen letras que hacen recordar a su expareja. A continuación, te vamos a contar más sobre cómo se conoció la pareja y por qué terminaron.

Taylor y Jake empezaron a pasar tiempo juntos a mediados del 2010. Para octubre de dicho año ya habían formalizado como pareja, aunque no contaron que la alegría les duraría poco, pues tres meses después el idilio se rompería para que ambos tomen caminos distintos.

Para el 2012, la que empezó a hacer noticia fue Taylor Swift cuando lanzó su álbum Red, que incluía sus nuevos temas, “All Too Well” y “We Are Never Ever Getting Back Together”. Estas canciones más allá de ser evaluadas por su composición musical tuvieron que estar bajo el ojo crítico de los ‘Swifties’, quienes se aventuraron a decir que las letras de estas canciones tenían que ver con el ex de la cantante.

CÓMO SE CONOCIERON TAYLOR SWIFT Y JAKE GYLLENHAAL

Los primeros indicios de que Taylor Swift y Jake Gyllenhaal empezaban a compartir más tiempo de lo normal fue luego de que ambos visitaran el programa ‘Saturday Night Live’ en octubre del 2010. Luego de ese encuentro con Emma Stone, la cantante fue interrogada sobre el supuesto amorío que tenía con la estrella de “Nightcrawler”. “Siempre soy optimista sobre el amor”, dijo en el programa ‘The Ellen DeGeneres Show’.

Un mes después, la pareja fue vista en un paseo por la ciudad de Nueva York, con el pretexto de visitar a la hermana de Gyllenhaal por el Día de Acción de Gracias. En diciembre de dicho año, el actor reveló a ‘Us Weekly’ que “sería genial” tener en la cena de Navidad a Swift.

Jake Gyllenhaal y Taylor Swift comenzaron a salir cuando tenían 29 y 20, respectivamente

POR QUÉ TERMINARON TAYLOR SWIFT Y JAKE GYLLENHAAL

Pero, los momentos de felicidad se le acabaron tan pronto llegó enero del 2011. Tras una premiación el intérprete habría sido quien terminó la relación con Swift, según informaron los medios especializados. “Jake le dijo que no estaba funcionando. Ella está muy molesta y herida. Se ha sentido maltratada”, reveló una fuente a ‘Us Weekly’.

Tras un análisis y seguimiento constante a las letras de su nueva versión de ‘Red’, los fanáticos de Taylor aseguraban que las historias de esas canciones estaban inspiradas en la figura de “Nocturnal Animals”, sobre todo ‘All Too Well’.

“Dejé mi bufanda allí en la casa de tu hermana / Y todavía la tienes en tu cajón incluso ahora”, decía la letra, que algunos relacionaron con el accesorio que usó mientras estaba con Jake en el Día de Acción de Gracias en 2010, uno de los últimos momentos felices que tuvo la pareja.

En la canción de Taylor también se escucha: “Ahora envías mis cosas por correo y yo camino solo a casa, pero te quedas con mi vieja bufanda de esa primera semana / porque te recuerda a la inocencia y huele a mí”.

La relación de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal puede haber sido breve, pero su impacto ciertamente no lo ha sido

LA NUEVA VERSIÓN DE ‘ALL TOO WELL’ QUE INCLUYE DETALLES DE LA RUPTURA ENTRE TAYLOR Y JAKE

Swift en noviembre del 2021 lanzó una versión completa que tiene 10 minutos de duración de lo que para muchos ha sido el himno de su ruptura, ‘All Too Well’. En el se podrían deducir más detalles de lo que fue su rompimiento con Gyllenhaal.

“Dicen que todo está bien, lo que acaba bien / Pero estoy en un nuevo infierno cada vez que cruzas en mi mente / Dijiste que si hubiéramos estado más cerca en edad, tal vez hubiera estado bien / Y eso me hizo querer morir”, se le escucha cantar a Taylor.

En otra parte de la canción se oye más detalles de la duración de la relación con el actor: “Y estaba pensando mientras conducía / En cualquier momento, él dirá que es amor / Nunca lo llamaste como era / Hasta que estábamos muertos y nos fuimos y enterrado / Revisa el pulso y vuelve / Jurando que es lo mismo / Después de tres meses en la tumba “.