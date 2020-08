El galán mexicano Gabriel Soto , finalmente tiene un nuevo amor. Y no, no cambió a Irina Baeva por otra mujer; sino que por fin se dio a conocer la actriz que será su pareja en la nueva producción de Televisa, “¿Te acuerdas de mí?”, que protagonizará muy pronto. Fátima Molina es la actriz que fue seleccionada de una larga lista de actrices que pasaron el casting, entre las que estaba Marlene Favela, Eva Cedeño, entre otras.

“¿Te acuerdas de mí?” se estrenará a finales de 2020 en el horario de las 21:30 horas por Las Estrellas y es una adaptación de la exitosa telenovela turca “Reina de la noche”. La ficción marcará el debut estelar de Fátima Molina en una producción de Televisa, y además de Soto, compartirá créditos con Guillermo García Cantú, Ana Layevska, Juan Carlos Barreto, Alejandro de la Madrid, entre otros.

La historia llena de intriga, romance y engaños, iniciará las grabaciones en setiembre. Toda la información la dio a conocer la productora Carmen Armendáriz y el propio Gabriel Soto. Para sorpresa de todos, su nuevo amor en la ficción no es un rostro muy conocido. Por lo que vale la pena repasar un poco la vida de Fátima Molina. A continuación más detalles al respecto.

Gabriel Soto y Fátima Molina protagonizarán la nueva producción de Televisa: "¿Te acuerdas de mí?" (Foto: People en Español/MEZCALENT)

FÁTIMA MOLINA, EL NUEVO AMOR DE GABRIEL SOTO EN “¿TE ACUERDAS DE MÍ?”

Fátima Molina nació en Ensenada, Baja California, México, y se crió en Guadalajara, Jalisco. Actualmente tiene 34 años. La actriz y cantante saltó a la fama a los 22 años, cuando formó parte del reality show “La Academia”. Participó en la sexta generación, transmitida en 2008.

En una entrevista en 2019 para la revista Marvin, señaló que su participación en el concurso de talento fue fudamental para que pudiera iniciar su carrera artística: “Siempre he dicho que de no ser por el reality, jamás me habría venido a vivir a CDMX. Así que ha sido un gran puente”, dijo entonces.

La actriz lleva varios años construyendo su carrera. En 2015 se integró al elenco de la serie “Señorita pólvora”, en donde interpretó a Juanita y compartió créditos con Camila Sodi e Iván Sánchez. Un año más tarde participó en “El Dandy”. En esta serie dio vida a Deyanira y trabajó junto a Alfonso Herrera, Gabriela Roel y Damián Alcázar.

Fátima Molina nació en Ensenada, Baja California, México, y se crió en Guadalajara, Jalisco. Actualmente tiene 34 años (Foto: Instagram/Fátima Molina)

Molina ha desarrollado hasta ahora toda su carrera fuera de Televisa en teleseries como “Tres milagros”, “Las malcriadas”, “Diablero” y “Falco”, entre otras. También formó parte del elenco de la primera temporada de la telenovela de Telemundo “La doña”, donde interpretó a Lidya, la mejor amiga de Mónica (Danna Paola).

Además, Fátima Molina fue nominada al Ariel por Mejor coactuación femenina gracias a su actuación en la película “Sueño en otro idioma”. Acerca de esta nominación, en una entrevista con el diario Crónica dijo: “Más que ser grato, es un nuevo objetivo a enfrentar, porque es un crecimiento enorme y ahora hay que entregar un mejor trabajo en cada interpretación. Los sueños se cumplen, solo está en uno el llevarlos a cabo, siempre persiguiéndolos”.

Fátima Molina fue nominada al Ariel por Mejor coactuación femenina gracias a su actuación en la película “Sueño en otro idioma” (Foto: Instagram/Fátima Molina)

