“Te acuerdas de mí” es la versión mexicana de la telenovela turca “Gecenin Kraliçesi”. La ficción producida por Carmen Armendáriz para Televisa narra la historia de Pedro Cáceres y Vera Solís, quienes se conocen y enamoran profundamente en el pueblo de San Ginés. Ambos ignoran que los crímenes de sus padres, en los que ellos no tienen parte ni culpa, pondrán en peligro su felicidad.

La historia protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina llegó a su fin el 3 de mayo en Las Estrellas y el 25 de ese mismo mes en Estados Unidos. La actriz mexicana quien interpreta a Vera en “Te acuerdas de mí” señaló en una entrevista a People en Español que su personaje llegó a su vida en el momento correcto y que siempre la llevará en su corazón.

FÁTIMA MOLINA SOBRE SU PERSONAJE VERA EN “TE ACUERDAS DE MÍ”

A sus 35 años, Fátima Molina le agradece a su personaje Vera haberla hecho más fuerte y valiente en todos los sentidos. Considera que le ha enseñado el significado de fortaleza y que siempre la recordará con mucho cariño.

“A Vera le agradezco hacerme todavía más fuerte y más valiente definitivamente en todos los sentidos. (...) Es un personaje que me llevo en el corazón y que siempre me acordaré de él con mucho cariño”, expresó Molina.

Por otro lado, la actriz mexicana señaló que se siente contenta de poder aportar con su actuación a acabar con los estereotipos que hay en la televisión, pues al poco tiempo de haberse estrenado la telenovela ella recibió fuertes críticas sobre su físico.

“Definitivamente me siento contenta, me siento en paz, me siento tranquila de poder ser parte de este cambio, de poder poner mi granito de arena porque lo que queremos muchos –no simplemente en el medio sino como público– es ver reflejada la diversidad en la televisión, queremos prender el televisor y saber que todos –que somos diferentes– podemos sentirnos representados por alguien, que podemos sentirnos identificados con alguien”, manifestó la intérprete detrás de Vera.

Asimismo, señaló que todos sus compañeros le mostraron su apoyo tras lo ocurrido. Pero fue Gabriel Soto quien la abrazó y le dijo que eran un equipo, que estaban juntos en todo.

“La verdad sí se me llenaron un poquito los ojos de lágrimas al ver tanto apoyo de él y de todos, pero es algo que me llevo en el corazón y que valoro muchísimo”, mencionó la actriz mexicana.

Fátima Molina y Gabriel Soto en las grabaciones de "Te acuerdas de mí" (Foto: MEZCALENT)

¿QUIÉN ES FÁTIMA MOLINA?

Fátima Molina nació el 9 de marzo de 1986 en Ensenada, Baja California, aunque bastante pronto se mudó a Guadalajara, donde se inició como actriz en el teatro escolar. La actriz y cantante saltó a la fama a los 22 años, cuando formó parte de “La Academia”, el reality show musical de TV Azteca del que participaría durante 8 galas.

En una entrevista en 2019 para la revista Marvin, señaló que su participación en el concurso de talento fue fundamental para que pudiera iniciar su carrera artística: “Siempre he dicho que de no ser por el reality, jamás me habría venido a vivir a CDMX. Así que ha sido un gran puente”, dijo entonces.

La actriz de 35 años ha participado en múltiples series (Foto: Fátima Molina / Instagram)

En 2015 se integró al elenco de la serie “Señorita pólvora”, en donde interpretó a Juanita y compartió créditos con Camila Sodi e Iván Sánchez. Un año más tarde participó en “El Dandy”. En esta serie dio vida a Deyanira y trabajó junto a Alfonso Herrera, Gabriela Roel y Damián Alcázar.

Molina ha participado en teleseries como “Tres milagros”, “Las malcriadas”, “Diablero” y “Falco”, entre otras. También formó parte del elenco de la primera temporada de la telenovela de Telemundo “La doña”, donde interpretó a Lidya, la mejor amiga de Mónica (Danna Paola). “Te acuerdas de mí” marcó su ingreso a Televisa.