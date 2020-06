Muchos recuerdan a Sergio Goiry con respeto, ya que participó en muchas telenovelas mexicanas desde su debut en 1975 con la serie “Mundos Opuestos”, una que protagonizó junto a Lucía Méndez. Además, su camino como cantante también fue un éxito, pero fue su papel en “Te sigo amando” en 1996 con el papel de Ignacio Aguirre que lo llevó al estrellato y posicionarse como una de las grandes estrellas de México.

Claro, todos estos logros fueron aumentando con el pasar de los años hasta el 2019, cuando un comentario racista salió a la luz y acabó con su carrera. El video fue publicado por su pareja Lupita Arreola, uno que compartió en sus redes sociales sin darse cuenta que su esposo habría dicho algunas palabras en contra de la actriz Yalitza Aparicio.

El mundo actual vive una situación muy complicada, ya que se ha decretado una pandemia global por el coronavirus (COVID-19), provocando que toda la industria del cine y la televisión se paralice. En este contexto, el actor Sergio Goiry se vio obligado a buscar otro sustento económico, ya que no consigue más proyectos en la TV desde el polémico video.

¿Qué pasó exactamente y qué dijo Sergio Goiry? En este artículo te contamos la historia de la infame declaración del actor mexicano, qué hizo después de que se publicó el video y qué está haciendo ahora que ha arruinado su carrera para siempre.

EL COMENTARIO RACISTA CON EL QUE SERGIO GOIRY ACABÓ CON SU CARRERA

En el 2019, hubo un momento de mucha alegría para todos los latinoamericanos y para México especialmente: “Roma”, la película de Alfonso Cuarón, se convertía en una de las cintas con muchas nominaciones a los Premios Oscar. De haber salido ganadora de Mejor Película, habría hecho historia como la primera cinta mexicana en hacerlo.

Pero como era de esperarse, cientos de personas en las redes sociales no dudaron en brindar sus comentarios negativos ante esta nominación, pero de quien nadie se esperaba que hiciera algo así, era de Sergio Goiry, el reconocido actor mexicano que fue “descubierto” en un video viral de su esposa Lupita Arreola mientras saludaba a sus fans en Facebook e Instagram durante una reunión de San Valentín.

“Me sentí muy incómoda porque la gente estaba diciendo que yo lo había traicionado, que esto y que lo otro. ¡Para nada!, yo no estaba en la plática que él tenía, yo simplemente me comunico con mis redes Facebook en Instagram, hice un video en vivo, no me percaté del tema que estaba tocando y pues bueno”, platicó ella al programa “De Primera Mano”.

“Ya no nos van a ver en redes sociales en videos, pero sí, una disculpa en verdad, primero que nada a Sergio, por la incomodidad que le ocasionó todo esto, y a la gente, el público, a Yalitza a toda la producción de Roma”, finalizó. Pero, ¿qué dijo exactamente Goiry en el video?

Sergio Goiry y el comentario racista que acabó con su carrera (Foto: Twitter)

En las imágenes Sergio Goyri llama “pinche india” a la actriz Yalitza Aparicio, además de hacer otros comentarios racistas: “Que metan a nominar a una pinche india que dice, ‘sí señora, no señora’, y que la metan a una terna a la mejor actriz del Óscar”, se escucha en el video.

“Te voy a decir una cosa, yo que... está para premio pero no para mejor actriz… ni ella ni Marina”, continuó Goyri en la grabación que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Si bien el actor luego ofreció unas disculpas a través de sus propias redes, nada fue igual que antes.

“Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad por el comentario desacertado. Le pido una gran disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más. Para mí es un honor que un mexicano esté nominado al Óscar. Estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión ‘salió eso’”, declaró el actor.

En el último año, si bien él y su novia siguen subiendo fotos e historias en sus redes sociales, no se le ha visto más cerca de la esfera pública y mucho menos en proyectos televisivos. Incluso hace poco comentó en sus redes sociales que había invertido hace tiempo en un negocio de autos clásicos, y ahora ejerce ahí como mecánico ya que tiene un poco de tiempo disponible.

A pesar de que él enfrenta con buena cara la pandemia del coronavirus reviviendo su negocio, muchos creen que este fue el “karma” que recibió luego de los comentarios que hizo contra Yalitza Aparicio, e incluso muchos afirman que su carrera terminó por ese video que se hizo viral revelando su verdadero lado racista.

VIDEO RECOMENDADO

Con barba y canas, así luce Ricardo Vélez, Mario Calderón de ‘Betty la fea’

“Yo soy Betty, la fea”: así luce Mario Calderón, el mejor amigo de don Armando en la telenovela colo