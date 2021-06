El recordado Oso Ted, que saltó a la fama con su película estrenada años atrás, llegará a la pantalla chica como una precuela de acción del mencionado filme. Dicha serie estará basada en el éxito de Universal Pictures y Ted de MRC Film. Para ello ya se vienen realizando las coordinaciones y los trabajos respectivos para llevarnos más ocurrencias del pintoresco oso de peluche.

Precisamente, fue The Hollywood Reporter el que el informó que el servicio de transmisión Peacock ha entregado un pedido directo a la serie a Ted, para que se realice esta precuela.

Es así que todos podrán ver nuevamente al popular Oso “Ted” en una serie que constará de 10 capítulos. Para esto se contará con el apoyo de Seth MacFarlane quien será el escritor y productor ejecutivo de esta ambiciosa serie. Además, se realizan las coordinaciones respectivas para que pueda volver a tener el papel de locutor.

Lo que todavía no se confirma es si Mark Wahlberg y Mila Kunis, quienes participaron de la película, también estarán en la serie.

LA HISTORIA

Como se recuerda en “Ted original” se abordó la historia de John Bennett de Wahlberg. Él era un nativo de la ciudad de Boston (Estados Unidos) que mediante su deseo de infancia dio vida al oso de peluche. Por otro lado, Kunis hizo el papel de Lori, la novia de John aunque no volvió para la secuela de 2015. En su reemplazo ingresó Amanda Seyfried.

Ted logró conseguir con su primera película que sea considerada como una de las más taquilleras de todos los tiempos con clasificación R. Con la primera y la segunda película lograron recaudar 750 millones de dólares en todo el mundo.

Cabe indicar que Ted es la segunda serie de MacFarlane en Peacock, que también siguió un pedido anterior para The End Is Nye, presentado y producido por Bill Nye.

OTRAS PRODUCCIONES

Además de Ted, MacFarlane también viene trabajando en guiones como para el reinicio de Smokey and the Bandit; una serie limitada basada en las novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial de Herman Wouk The Winds of War y War and Remembrance.

Otra de estas series es sobre Little Rock Nine; y dramas Skywatch y All Our Wrong.

Por otro lado, trabaja en la producción de la tercera temporada de la dramática espacial de Fox convertida en Hulu, The Orville. Esta última aún no tiene fecha de estreno.