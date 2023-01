Dirigida por Russell Mulcahy y escrita por Jeff Davis, “Teen Wolf: The Movie” es una película dramática de suspenso sobrenatural para adolescentes que es una continuación de la serie de MTV del mismo nombre. La cinta también servirá como punto de partida para una próxima serie no relacionada, “Wolf Pack”, basada en una novela de Edo van Belkom.

La fotografía principal de la película distribuida por Paramount Plus comenzó en marzo de 2022 y terminó el 17 de mayo de 2022. La mayoría del elenco retoma sus papeles, incluidos Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig, Dylan Sprayberry, Linden Ashby, Melissa Ponzio y JR Bourne.

No obstante, Dylan O’Brien no volverá a interpretar a Stiles Stilinski. En conversación con Variety dijo que fue una decisión difícil. “El programa no podría ser más querido para mí. Fue lo primero que hice yo y mucha gente allí es extremadamente querido para mí. Era algo que estaba tratando de hacer que funcionara, pero todo sucedió muy rápido”.

Tyler Posey como Scott McCall en "Teen Wolf: The Movie" (Foto: Paramount Plus)

¿DE QUÉ TRATA “TEEN WOLF: THE MOVIE”?

De acuerdo con la sinopsis de “Teen Wolf: The Movie”, “la luna llena se eleva en Beacon Hills, y con ella ha surgido un mal aterrador. Los lobos están aullando una vez más, pidiendo el regreso de Banshees, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes y todos los demás cambiaformas en la noche. Pero solo un hombre lobo como Scott McCall, que ya no es un adolescente pero sigue siendo un Alfa, puede reunir nuevos aliados y reunir a amigos de confianza para luchar contra lo que podría ser el enemigo más poderoso y letal al que se han enfrentado jamás”.

Crystal Reed como Allison Argent en "Teen Wolf: The Movie" (Foto: Paramount Plus)

¿CÓMO VER “TEEN WOLF: THE MOVIE”?

“Teen Wolf: The Movie” se estrenará el jueves 26 de enero de 2023 en Estados Unidos y Canadá a través de Paramount Plus.

¿CÓMO VER “TEEN WOLF: THE MOVIE” EN AMÉRICA LATINA?

Mientras que en América Latina, “Teen Wolf: The Movie” estará disponible en Paramount+ desde el viernes 27 de enero de 2023.

¿CÓMO VER “TEEN WOLF: THE MOVIE” EN ESPAÑA?

A España, “Teen Wolf: The Movie” también llegará el viernes 27 de enero de 2023 a través de Paramount Plus.

TRÁILER DE “TEEN WOLF: THE MOVIE”