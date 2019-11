Tefi Valenzuela continúa con avanzando en su carrera musical y acaba de lanzar un adelanto del impactante videoclip de su tema “Algo enfermizo”, que estrenó en mayo de este año.

Al mismo estilo de Natti Natasha en “La mejor versión de mí”, la cantante sorprende con la producción de su single que cuenta la historia de una pareja que vive una relación tóxica.

El extracto del clip, que protagoniza junto al bailarín argentino Luca Piro, fue compartido por Tefi Valenzuela en su cuenta de Instagram y ya tiene más de 172,000 visualizaciones.

“Es algo enfermizo de día me amas y de noche me odias, ya que importa / Porque tú y tú y tú parece que estas perdiendo la memoria / Si te has olvidado que era tu princesa márchate ahora, no me importa”, dice parte de la desgarradora letra de la canción.

“Algo enfermizo” es una canción que Tefi Valenzuela lanzó en mayo de este año, que habla sobre la violencia contra la mujer y está inspirada en el calvario que vivió junto a sus exnovios.