Todo actor tiene grandes retos en su vida que lo harán crecer profesionalmente. Y aunque muchos están dispuestos a afrontar lo que se les presente, hay algunos que se ponen reacios ante algunas circunstancias.

Esto le ocurrió a Danilo Carrera, quien pese a haber actuado en varias telenovelas como “La doble vida de Estela Carrillo” e “Hijas de la luna”, hubo una escena que le hizo poner los pelos de punta y no quiso grabarla.

Así como lo lee, el actor ecuatoriano se puso nervioso cuando leyó el guion que le tocaba hacer. A continuación, te contamos de cuál se trata.

Danilo Carrera nació en la ciudad de Guayaquil el 17 de enero de 1989. Comenzó su carrera de actuación en Miami trabajando en el teatro, donde su primera obra fue "Crónicas desquiciadas" (Foto: Instagram de Danilo Carrera)

¿QUÉ ESCENA NO QUISO GRABAR DANILO CARRERA?

Danilo Carrera contó que cuando estaba grabando el drama “Relaciones peligrosas” le tocaba hacer una escena de un beso. Esto no tendría nada de malo si es que no hubiera sido con otro varón interpretado por el actor Kevin Aponte, publicó el portal People en español.

Explicó que le entró pánico porque era la primera telenovela que hacía y justo le tocaba hacer eso. “La escena más fuerte que he hecho en mi vida, la más difícil y en la primera novela sin experiencia y sin nada”, dijo en el programa de Julián Gil, que es transmitido por Facebook.

Aunque haya pasado hace ocho años, comentó que en esa oportunidad, le tuvo pánico y cuestionó su papel al escritor de la telenovela, Roberto Stopello.

“Cuando me llega el guion le digo a Roberto ‘qué onda con esto, yo no voy a hacer esto’ y me dice ‘Danilo, pero tú eres actor’. Y yo le digo ‘yo no soy actor, yo tengo una semana actuando, yo no sé ni qué es actuar, a mí me sacaron de un avión y me vinieron a decir que este era mi contrato y graba’. Y me dice ‘es una escénica, pasan el hielo y no se tocan”, narró.

En agosto del 2011, Danilo Carrera fue llamado por Telemundo para participar en la telenovela Relaciones peligrosas (Foto: Instagram de Danilo Carrera)

¿LLEGÓ A DAR EL BESO EN LA BOCA?

Lamentablemente para el actor ecuatoriano, mientras grababan la escena, el hielo se rompió y cuando le tocó recibir el trozo, era tan pequeño que llegó a tocar con su boca los labios de su compañero Aponte.

“Llega la escena, empezamos a hacerla y el hielo era más grande, era así de grande el hielo [haciendo un gesto con los dedos de la mano], pero a mi amigo Óscar Priego se le rompe el hielo y queda un hielo de este tamaño [gesto de pequeño], entonces Óscar se lo pasa a Ana Lorena Sánchez, Ana Lorena se lo pasa a Kevin Aponte y Kevin Aponte me lo tiene que pasar a mí”, recordó.

Finalmente, hizo la aclaración que fue la escena más difícil de su vida porque le encantan las mujeres.

