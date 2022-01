Las telenovelas turcas son todo un éxito en España. En los últimos años se han convertido en las favoritas del público y encabezan los ránkings de audiencia. “Mi hija” (“Kızım”), “Mujer” (“Kadın”) y “Love Is in the Air” son prueba de ello, producciones que han dejado huella en la pantalla chica.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo fue el nacimiento de la primera hija de Özge Özpirinçci

Y es que las ficciones otomanas se han ganado el gusto de la audiencia por sus historias de amor, traición y venganza. Un fenómeno televisivo que ha quedado instaurado en España y ha pasado a formar parte de la parrilla habitual de dos conglomerados importantes como Atresmedia y Mediaset.

Estas cadenas de televisión tienen reservados varios espacios en ‘prime time’ a las series turcas. Tras el éxito que han obtenido en 2021 con varias producciones de este género, se tiene planeado repetir la apuesta para este año. Es por ello que aquí te contamos cuáles son las producciones otomanas que se estrenarán en 2022 en España.

MÁS INFORMACIÓN: Qué es lo que Özge Özpirinçci detesta de las telenovelas turcas

“Love is in the air”,es una de las telenovelas turcas de mayor éxito en España (Foto: Med Yapım)

LAS TELENOVELAS TURCAS QUE SE ESTRENARÁN EN ESPAÑA EN 2022

‘YARGI’

Yargi es una de las series más exitosas del 2021 en Turquía. Esta producción está protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz, que cautivaron a la audiencia por su buena actuación.

Esta serie turca es un drama judicial en el que los caminos de Ilgaz, un abogado, y Ceylin, un fiscal de gran éxito con una filosofía muy diferente, se cruzan para encontrar al culpable de un asesinato. Todo inicia cuando el hermano de Ilgaz sea acusado de asesinato y requiera los servicios de Ceylin.

Aunque no se sabe cuándo será su estreno en España, lo que sí está confirmado es que los derechos de esta serie han sido adquiridos por Atresmedia. “Yargi” promete llamar la atención del público porque rompe con las comedias románticas y los dramas familiares habituales en las series turcas.

Yargi es una de las series más exitosas del 2021 en Turquía (Foto: Ay Yapım)

‘EVLILIK HAKKINDA HER ŞEY’

“Evlilik Hakkında Her Şey” se estrenó en Turquía en septiembre de 2021 y se convirtió en un éxito de audiencia. Aunque aún no hay título oficial en español, su nombre original podría traducirse como ‘Todo sobre el matrimonio’.

Según reportaron los medios españoles, Atresmedia adquirió los derechos para su emisión en el país ibérico. Lo que está aún por confirmarse es la fecha de estreno de esta nueva producción.

“Evlilik Hakkında Her Şey” explora el matrimonio desde diferentes perspectivas, concretamente desde la mirada de cuatro mujeres de una misma familia.

“Evlilik Hakkında Her Şey” se estrenó en Turquía en septiembre de 2021 y se convirtió en un éxito de audiencia (Foto: Fox Turquía)

‘LUZ DE ESPERANZA’

Estrenada en diciembre de 2021, “Luz de esperanza” cuenta con dos temporadas y un total de 164 episodios con una duración de 60 minutos cada uno. Esta nueva producción está dando de qué hablar y cumpliendo todas las expectativas.

“Luz de esperanza” narra la historia de Ömer, esposo de Ipek, que es falsamente acusado de un gran robo y acaba en la cárcel. Tras este acontecimiento, la joven se pone de parto prematuro y pierde a su bebé. Eso le hacen creer a la familia del preso. Sin embargo, la pareja encargada de deshacerse de la pequeña no acabará con la vida de la menor, de hecho, la crían como si fuese suya. Once años después. Ömer vuelve a Turquía para vengarse.

Esta nueva ficción es la nueva apuesta de Divinity tras el final de la exitosa “Mi hogar, mi destino”. Es cuestión de tiempo para que la cadena de televisión anuncie su fecha de estreno.

“Luz de esperanza” cuenta con dos temporadas y un total de 164 episodios con una duración de 60 minutos cada uno (Foto: Inter Medya)

‘HUERFANAS’

Divinity apostará por una nueva producción turca llamada “Kirgin Cicekler”, que traducida al español es “Huerfanas”. El pasado mes de noviembre, la cadena de televisión anunciaba el estreno de esta serie turca de 2018 emitida durante tres temporadas en su país de origen.

“Huerfanas” narra la historia de Eylül, una joven que perdió a su padre cuando era pequeña y a la que su madre mandó a un internado cuando su padrastro empezó a acosarla. Su llegada al orfanato no es fácil para ella. Allí encontrará amistades, pero también enemigos, al tiempo que establece un vínculo importante con la directora del centro.