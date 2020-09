No hay duda alguna que los “Teletubbies” fue uno de los programas más populares del mundo. La serie televisiva británica para niños tenía como protagonistas a cuatro divertidos seres que vivían en una pradera teniendo diversas aventuras, enseñando a los más pequeños algunas cosas interesantes y creativas.

Si bien para muchos este fue un gran programa de su infancia, considerando que el show original tuvo 5 temporadas con 365 episodios, con el tiempo los fans de la serie comenzaron a preguntarse sobre el extraño contexto de los “Teletubbies”. ¿Quiénes eran? ¿Por qué hablaban así? ¿En qué lugar se encontraban? Y muchas otras incógnitas que nuca tuvieron respuestas.

Lo que sí supieron los fans es lo que sucedió luego de la serie con Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po, y sus actores intérpretes. Algunos de ellos continuaron con su carrera en el cine y la televisión bajo la tutela de la BBC mientras que otros decidieron dejar de lado esta etapa para concentrarse en sus familias.

No obstante, uno de ellos tuvo un trágico final, falleciendo en el 2018 por causas muy tristes. Se trató de Simon Shelton, el actor que hacía de Tinky Winky, uno de los “Teletubbies” más polémicos de la serie. ¿Qué pasó exactamente con él y cuales fueron las razones de su muerte? Aquí te lo contamos.

EL TRISTE FINAL DE SIMON SHELTON, TINKY WINKY DE LOS “TELETUBBIES”

Cuando pertenecía al elenco de los “Teletubbies”, Simon Shelton recibió muchas críticas por su personaje Tinky Winky. Ya en el creciente Internet se expandían los rumores de una presunta homosexualidad del actor porque supuestamente que Tinky Winky usara falda y bolso en algunos episodios promovía la homosexualidad.

Antes del programa, él participó en “Incredible Games” de 1994 a 1995, una serie de concursos y juegos donde interpretaba a Dark Knight, uno de los “villanos” de uno de los juegos homónimos del show. Con solo dos interpretaciones en la pantalla chica, muchos teorizan que fueron los rumores de Tinky Winky lo que acabaron con su carrera.

Además, él se entrenó como un danzante de ballet y un coreógrafo antes de unirse al elenco principal de los “Teletubbies”, que originalmente se transmitió en el canal BBC 2. En el set, su compañera coprotagonista Nikky Smedley, quien interpretó a Laa-Laa, dijo que siempre recordaba a Simon como “sonriendo” y un “hombre de familia”.

Llevó a este personaje hasta el 2001 y luego se separó de la BBC para dedicarse a su familia. Tuvo tres hijos y vivió en Ampthill, Inglaterra, hasta que el destino lo llevó hasta London para probar nuevamente suerte a modo de un “nuevo inicio”. Sus planes no fueron como esperó y todo acabó trágicamente.

No se conocen los detalles de su vida personal, pero a sus 52 años ya tenía un historial de problemas con el alcohol y no lo estaba pasando nada bien por estar separado de sus tres hijos. En declaraciones a The Sun Online, su amiga cercana Jane Rees, con quien Simon vivía después de mudarse, dijo sus tres hijos lo eran “todo para él”.

“Vino para quedarse conmigo porque estaba desilusionado en Ampthill. Creo que había terminado su etapa como coreógrafo debido a las lesiones y la edad y estaba buscando una nueva dirección. Vino a Liverpool para empezar de nuevo y pensar en una nueva carrera. Creo que quería alejarse de Londres y de las tentaciones, no tanto las tentaciones de beber, sino más bien socializar y divertirse y no trabajar. Creo que quería un descanso", comentó en la entrevista a The Sun.

Él falleció un 17 de enero del 2018. La forense Anita Bhardwaj registró el veredicto de su defunción y dijo: “Simon Barnes tenía 53 años con antecedentes médicos de dependencia del alcohol. El 17 de enero a las 07.15 horas, Simon fue encontrado fallecido en el Edificio del Puerto de Liverpool en un pozo entre el edificio y la calle”.

“El análisis toxicológico encontró una alta concentración de alcohol. La temperatura del día era de tres grados y lo más probable es que la combinación del alcohol consumido y la temperatura causó su muerte”. En resumen, Simon estaba demasiado ebrio ese día como para encontrar refugio y murió congelado.

