Televisa: Carlos Miguel, el villano de telenovelas que ahora vende tacos en la calle

Carlos Miguel Suárez Soto dio vida, en la década de los años 80 y 90, a uno de los más temibles villanos de Televisa, pero debido a que se quedó sin empleo, ahora se dedica a la venta de tacos en las calles de México.

Pero ¿cuál fue la causa para que este personaje que actuó en novelas como ‘Dos mujeres un camino’, ‘Soñadoras’, ‘Amigas y rivales’, ‘Mujer de madera’, ‘Libre para amarte’, entre otras producciones terminara vendiendo en la calle? A continuación, te contamos todos los detalles:

Sin trabajo y víctima de la delincuencia

‘El poncho’, como también le dicen por uno de sus personajes, se quedó sin empleo por falta de ofertas laborales, luego que Televisa, a raíz de una crisis económica, tuvo que despedir a trabajadores de diversas áreas, entre ellos actores.

Sumado a esto, Carlos Miguel decidió apartarse de los escenarios tras haber sido víctima de un secuestro exprés hace siete años, en 2012. En una entrevista para Imagen Televisión contó que unos delincuentes armados le cortaron los ligamentos de las manos, lo golpearon en la cara hasta provocarle un corte en la boca y hacerle perder varios dientes, y lo amenazaron de muerte.

“Me sacaron los tendones. Un muchacho me recibió con un bóxer aquí [señalando su boca] y me quedó como labio leporino. Con una pistola, y yo sin poder ver, me decían: ‘ahora sí te vas a morir maldito actor’ […]. Iba a ser un secuestro exprés, pero resultó que al ver las fotos de mis hijas y como también traía el recibo de la preparatoria de una de ellas, las localizaron y me llevaron a la hora de la salida de la escuela, solo les preguntaron la hora. Era para que yo supiera y fuera a los bancos a sacar todo el dinero que tuviera. Me llevaron a la casa, hubo que firmarles las facturas de dos coches que tenía”, contó.

Tras este suceso, Carlos Miguel contó que se deprimió y padeció algunos problemas de salud, algo que jamás le había pasado.

Carlos Miguel busca salir adelante

Ante la adversidad, el actor tuvo que buscar nuevas formas para generar ingresos y decidió abrir un negocio de venta de tacos, el cual estuvo a punto de cerrar porque no le daba rentabilidad.

“Ante la falta de trabajo y como está el país [México], ahorita uno dice: ‘bueno, hay que hacer algo honrado, algo bueno’, entonces se me ocurrió poner tacos de canasta, pero no pegaron, fracasaron”, señaló.

Sin embargo, uno de sus amigos le compartió su receta de cochinita pibíl, con la que comenzó a elevar sus pedidos. Ambos se asociaron y reabrieron el emprendimiento al que bautizaron con el nombre de ‘Tío Ferruco’, hasta donde llegan varios comensales. El negocio está ubicado en la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México.

Carlos Miguel contó que cuando empezó a vender tacos algunos empezaron a cuestionarlo y burlarse, pero esto lo ayudó a no darse por vencido por él y su familia.

Aconseja a sus amigos actores

Finalmente, aconsejó a sus colegas que aún están en el medio televisivo a invertir su dinero.

“Es como los boxeadores, cuando estás en la cima, todo el mundo te da, pero cuando estás abajo, nadie te ayuda […]. Yo fui muy manirroto, me daba la buena vida. A seguirle, echarle ganas, porque he sabido de muchos actores súper famosos, otros que están en la casa del actor”, señaló.

Otros actores que se dedican a otro oficio

Pero este no es el único caso de un artista de Televisa que se dedica a otro rubro ajeno a la actuación.

Alejandra Procuna. En julio del 2017, se dio a conocer en varios medios que la actriz invirtió en la compra de tres automóviles y los registró en la empresa Uber, en la cual ella misma se ha desempeñado como conductora en la ciudad de México.