La vida del productor de Televisa Andrés Arreola se apagó el 19 de junio en la carretera Picacho-Ajusco, luego de recibir un impacto de bala en la cabeza. Una mujer resultó herida y fue derivada al hospital.

La noticia de su deceso sorprendió a todos los que conocieron a este personaje vinculado a la casa televisora y por ser muy activo en sus redes sociales.

“Estamos en shock en mi familia por tu partida, siempre voy a recordarte como una de las personas más agradables que he conocido en mi vida: gran caballero, excelente padre, esposo, amigo, gran productor, empresario, deportista. Me duele que te arrebataran la vida de una manera tan cobarde. ¿Qué pasa en México? Parece que la vida no vale nada”, escribió la actriz Maribel Guardia.

Por su parte, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió un video junto a Arreola. “No puedo creer que te hayan asesinado, hermano. Lo siento profundamente”, escribió.

Pero ¿cuáles fueron las causas que llevaron a asesinar al productor de Televisa? A continuación, te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿POR QUÉ LO ASESINARON?

Las causas del crimen aún se encuentran en investigación, pero de acuerdo con información preliminar, fue asesinado tras una discusión por un terreno localizado en la colonia Héroes de 1910 en la alcaldía Tlapan, Ciudad de México.

Algunos testigos señalaron que Arreola peleó verbalmente con un dirigente de una comunicad, quien se encontraba acompañado de varias personas y debido que las cosas empezaban a salirse de control, una de ellas sacó un arma y le disparó.

De acuerdo con las averiguaciones, el también productor de Televisa presuntamente se involucró en la invasión ilegal de predios protegidos para la protección de fraccionamientos de lujo, publicó Infobae.

Andrés Arreola era muy activo en sus redes sociales donde daba consejos para llevar una vida saludable (Foto: Instagram de Andrés Arreola)

¿QUIÉN FUE ANDRÉS ARREOLA?

Andrés Arreola formó parte del equipo Estrella TV, una cadena de televisión estadounidense que transmite además contenido en español.

Al ser amante de la vida saludable empezó a publicar en redes sociales guías de entrenamiento y nutrición para todos sus seguidores.

Incluso, dos días antes de su muerte grabó un video en torno al tema fitness, donde recomendó cuatro pasos para los “amantes y guerreros del ejercicio”.

“Te quiero recomendar los cuatro mejores doctores que deben de ser parte de tu vida: número uno, la luz del día; número dos, el descanso necesario; número tres, el ejercicio; número cuatro, una muy buena alimentación”, afirmó en compañía de una de sus hijas y con su peculiar frase: “rayas a mí”.

Arreola era amante de los caballos y en su rancho, ubicado en el Ajusco, presumía de ellos.

