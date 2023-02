Tras una gran aparición en “Tenemos un fantasma”(en su idioma original, “We have a ghost”), el genial David Harbour logró abrirse ante los medios y revelar cuál fue la mítica entrega del cine hollywoodense que logró inspirarlo al momento de dar vida a Ernest the Ghost en la cita película. ¿Logras adivinar de cuál estamos hablando?

No hay duda de que “Tenemos un fantasma” es una de las entregas más de mayor aceptación en Netflix en los últimos tiempos. Estelarizado con nombres como Jahi Di’Allo Winston, Anthony Mackie, Jennifer Coolidge y David Harbour, la comedia logra adaptarse a las nuevas tendencias del cine y, sobre todo, a lo paranormal visto de una manera mucho más cercana a nosotros.

Pero sin lugar a dudas fue David Harbour quien se llevó todos los reflectores durante las dos horas de duración de la cinta. Talento, emociones y una genial intervención en pantalla son parte de los ingredientes de lo que el experimentado histrión nos enseña en este largometraje.

David Harbour es el protagonista de la película “Tenemos un fantasma” (Foto: Netflix)

Es así que el también actor de “Black Widow” y “Stranger Things” pudo explicar al medio Screen Rant los desafíos que significa dar vida a un personaje que carece de hablar en “Tenemos un fantasma”. Una participación demasiada curiosa para los pergaminos actorales que posee el artista de 47 años.

“E.T., EL EXTRATERRETRE”, LA GRAN INSPIRACIÓN DE DAVID HARBOUR EN “TENEMOS UN FANTASMA”

Aunque su experiencia dentro del sétimo arte sea más que suficiente, el propio David reveló que tomó ciertos aspectos de la mítica cinta “E.T., el extraterrestre” para poder dramatizar a Ernest durante la cinta, en especial, a la hora de entender al nuevo mundo como un sistema alejado de sus capacidades cognitivas.

“Estaba asustado porque no tiene líneas, ¿verdad? Entonces es como, “¿Cómo vas a revelar a este tipo?” Pero pensé mucho en esa película ET, y en lo expresivo que era ese pequeño alienígena con solo un dedo meñique y una marioneta. Y hay algo en la sencillez y la quietud de Ernest que encontré realmente profundo”, señaló David sobre la influencia del extraterrestre más famoso del siglo XX.

Además, para Harbour la presencia del ser alienígena logró guiarlo cada vez que interpretaba a su personaje en “Tenemos un fantasma”, razón por la que le permitió tomar una postura más natural y asimilarlo como un papel mucho más común de lo que se cree.

Las escenas de David Harbour son una clara muestra de talento combinada con carisma (Foto: Netflix)

“Es este viejo que ha sido olvidado, que vive en las paredes, que tiene este profundo secreto. Había algo en eso que realmente me guió sobre este otro factor. Era ajeno a este mundo; estaba incómodo con eso. Y había algo en eso, a lo que realmente me aferré y que me permitió un enfoque real”, indicó.

No queda duda de que tomar como ejemplo la paciencia del títere de “E.T, el extraterrestre” fue una decisión adecuada para poder calzar perfectamente en “Tenemos un fantasma”. Ahora bien, si a eso le sumamos las capacidades cómicas del propio Harbour, nadie puede poner en tela de juicio el gran cariño que logra reflejar su personaje en la pantalla grande.

LA EVOLUCIÓN DE DAVID HARBOUR DESDE “STRANGER THINGS”

Aunque realizó varios papeles en la industria, David logró saltar al ojo mediático tras dar vida a Jim Hopper en “Stranger Things”, una de las series emblema de la gigante Netflix hace ya varios años. Terror, comedia, drama, acción y suspenso son parte de los recursos que podemos visualizar en cada uno de los capítulos.

Posteriormente, pudimos ver al actor estadounidense en cintas del universo de Marvel como Red Guardian en “Black Widow” y también será parte de la entrega de “Thunderbolts”. Un ejemplo de que el trabajo duro siempre será bien recibido.

David Harbour interpreta a Jim Hopper en "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Su último trabajo en la pantalla grande, además de “Tenemos un fantasma”, fue la película navideña “Violent Night”, donde logra dar vida a un Santa Claus fuera de lo común y alejado de todo encasillamiento cliché.