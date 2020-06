Ha pasado 10 años desde que se estrenó de “Teresa”, la exitosa telenovela protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Aarón Díaz. Y aunque actualmente está siendo retransmitida en Televisa, muchos fans de la historia en Latinoamérica se quedaron con ganas de ver una segunda parte.

El regreso a la pantalla de “Teresa” significó que sus fans vuelvan a engancharse con la historia y que generé nuevos seguidores de Teresa y su deseo de tener mucho dinero y riquezas. Por ello, la posibilidad de una segunda temporada ha vuelto a rondar en la cabeza de muchos. Incluso de algunos actores que fueron parte del reparto.

Si no estás familiarizado con la historia, “Teresa” cuenta la vida de una joven humilde, quien tiene deseos de ser millonaria. La chica sale adelante a costa de humillar a la gente, incluso a sus padres. Su vida de engaños y mentira le trae graves consecuencias.

La telenovela fue protagonizada por Angelique Boyer junto a Sebastián Rulli y Aarón Díaz, con las actuaciones antagónicas de Margarita Magaña, Manuel Landeta, Felicia Mercado y la primera actriz Raquel Olmedo; y con las actuaciones estelares de Cynthia Klitbo y Ana Brenda Contreras. Precisamente, esta última dejó abierta la posibilidad de continuar la historia.

Ana Brenda Contreras y Angelique Boyer en "Teresa" (Foto: Televisa)

¿TERESA PODRÍA TENER TEMPORADA 2?

Ana Brenda Contreras interpretó a Aurora, la amiga de Teresa, en la telenovela mexicana. La actriz habló diez años después de su papel y fue consultada sobre la posibilidad de grabar la segunda parte de “Teresa”.

A través de su canal de YouTube, Ana Brenda señaló que estaría encantada de formar parte nuevamente de su elenco protagónico. Tanto es así que la actriz mexicana ya tiene en su cabeza cómo podría continuar la historia.

“Estaría superbién, o sea imagínense que Mariano y Aurora siguen casados y entonces se reencuentran por ahí con Teresa y Arturo...”, dijo la actriz.

Aunque la productora no ha confirmada la posibilidad de volver a hacer la historia, los fans más entusiastas esperan que en algún momento Teresa regrese más malvada que nunca. Asimismo, los demás actores de reparto tampoco se han pronunciado al respecto.

LA PELEA ENTRE ANGELIQUE BOYER Y ANA BRENDA CONTRERAS

Hace unas semanas, Ana Brenda Contreras revivió -vía TikTok- una de las peleas más memorables que su personaje tuvo con Teresa, interpretada por Angelique Boyer.

En la grabación, Aurora le reclama a su ‘amiga’ por buscar de nuevo a Mariano Sánchez y tienen una fuerte discusión por el amor del galán, escuchándose una de las frases más icónicas de la primera.

“Quizá no te buscaría si tú no le dieras alas, pero hoy dices que te casas con otro y mañana que tienes dudas, y no es justo Teresa. Mariano se ilusiona y luego sufre más”, menciona Ana Brenda.

Angelique Boyer, por supuesto, reacciona como Teresa y replica lo siguiente para humillar a Aurora: “Aurora, perdóname, pero hace mucho que te dejé el camino libre. No es mi culpa si no has logrado que Mariano se fije en ti. En vez de preocuparte por mí, arréglate, cambia tu ropa, tu peinado. Haz algo para que Mariano te voltee a ver”.

¿Qué contesta Aurora? “Lo que haga o deje de hacer es mi problema, yo no necesito adornarme, al menos yo sí soy honesta y estoy con él de corazón”.

