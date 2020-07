Margarita Magaña es sin duda una de las actrices más recordadas de la década del 2000. La mexicana ha sido parte de telenovelas muy exitosas como “El juego de la vida”, “Un gancho al corazón” y la más recordadas de todos “Teresa”.

‘Aida Cáceres’ es uno de los personajes más recordados de la televisión, ya que siempre tuvo una gran rivalidad con ‘Teresa’ (Angelique Boyer) con quien siempre peleó por el amor de un hombre, y además, se encargó de hacerle pasar unos tragos muy amargos a la protagonista de esta telenovela.

Este personaje hizo que Margarita Magaña alcancé mucha popularidad y sea convocada a ser parte de otros exitosos melodramas, sin embargo en 2017 decidió dar una pausa a su carrera actoral hasta que en 2019 regresó para tener una participación especial en la telenovela “Vencer el miedo” que ha sido protagonizada por Paulina Goto, Danilo Carrera y Emmanuel Palomares.

Muchos de sus fans se han preguntado por que la actriz ha estado ausente en las telenovelas, ya que siempre destacó por sus personajes de villanas y con la telenovela “Teresa” se consagro. En esta nota te vamos a contar qué pasó con Margarita Magaña para que este alejada de las pantallas por un tiempo.

Margarita Magaña tuvo una participación especial en la telenovela "Vencer el miedo" (Foto: Instagram / Margarita Magaña)

¿QUÉ PASÓ CON MARGARITA MAGAÑA QUE SE ALEJÓ DE LAS PANTALLAS?

En 2017, Margarita Magaña fue parte de la telenovela “Me declaro culpable” y luego de esto no se le volvió a ver en televisión.

La actriz de 40 años tomó la decisión de dejar la televisión para vivir en Mérida y desempeñarse como mamá de sus tres hijos.

De hecho, su hija Sakti (fruto de su matrimonio con Mauricio Aspe) con quien tiene una relación muy cercana, está a punto de ingresar a estudiar una licenciatura en Desarrollo Sustentable: “Está increíble, va a ayudar al planeta y a tratar de liberarnos de los plásticos y todas esas cosas”

Mientras que los pequeños Constanza y Mateo son todavía muy pequeños (de 8 y 5 años, respectivamente), razón por la cual con ellos es otro tipo de mamá: “Ahí soy otra mamá, histérica y regañona”, declaró a TVyNovelas.

Margarita Magaña con sus hijos Constanza y Mateo (Foto: Instagram)

Pero al ver que sus hijos ya están más grandes y entienden la situación es que decidió retomar su carrera de actuación y ha confesado que no ha sido fácil, ya que en dos años, han cambiado mucho las cosas en el mundo de la actuación.

“Sí es complicado regresar y posicionarte nuevamente en lo que haces. A mí me está costando el doble de trabajo que cuando inicié”, explicó la actriz en un entrevista con los medios mexicanos.

Sin embargo, reconoce que el haber realizado papeles como el de ‘Aída Cáceres', la villana de ‘Teresa’, le han permitido estar en la memoria del público y poder regresar.

“Mi participación en telenovelas como ‘Teresa’ me ha dado el chance de darme esta gran pausa (la de ser mamá) y que la gente me siga recordando con este gran cariño que me llena de alegría”, aseguró Magaña.

Es por ello que no descarta volver a interpretar un papel antagónico de características similares al de ‘Teresa’, pues son los que tienen más impacto entre el público.

