Andrés García ha dicho que ya no le queda mucho tiempo de vida, así que el actor dominicano ya ha escrito su testamento y ha repartido sus bienes entre sus ex esposas, sus hijos y su gran amigo Roberto Palazuelos que será el albacea de todo lo que el actor está dejando. Sin embargo, la única que no se beneficiará de esto es su hija Andrea García y al ser cuestionado por esto, el actor sorprendió al revelar que la también actriz está alejada de él desde hace muchos años.

El otrora artista ha sorprendido a muchos con esta decisión que ha tomado a sus 79 años, ya que él asegura que los constantes dolores que lo aquejan lo han llevado a pensar en el suicidio para descansar en paz, así que lo mejor es dejar todos los papeles claros para evitar que sus familiares se peleen por los bienes que posee.

En esta nota te vamos a explicar cómo es que Andrés García ha repartido su testamento y cuál es el porcentaje que recibirán cada uno de sus herederos.

¿CÓMO SERÁ REPARTIDA LA HERENCIA DE ANDRÉS GARCÍA?

Por sus problemas de salud, Andrés García ya tiene listo su testamento, con la promesa de Margarita Portillo, su todavía esposa, de hacerlo cumplir llegado el momento como su última voluntad. Portillo tiene la versión original del documento en su poder y el actor Roberto Palazuelos, una copia.

Según reportó el programa Hoy, de Televisa, a finales de enero de 2021, García dividió su fortuna y posesiones materiales entre su esposa, su hermana Rosa María García, Palazuelos, sus dos hijos Leonardo y Andrés y la madre de estos, Sara Vale.

En un principió se pensó que “El diamante negro” era el acreedor del 50 % de su fortuna, pero Andrés García se dio el tiempo para explicar con calma de que se trataba todo esto.

“Yo creo que le han interpretado mal las palabras a Roberto Palazuelos, que es un gran amigo, es como un hijo, es un hijo prácticamente. El 20 % (es para) Rosita, el 20 % (va) a Margarita, 20 % (es para) Beto (Roberto Palazuelos)”, explicó el protagonista de “Tú o nadie”.

“Ahora le dije: ‘Tú vas a tener que lidiar con la administración y la repartición del otro 40 por ciento’, que está dividido entre Andresito, Leonardo y la mamá de ellos. Yo creo que ahí es donde se confundió Beto”, explicó García.

Los actores mantienen una buena amistad desde que se conocieron. (Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

Asimismo, señaló que la mayor labor de Palazuelos será velar porque se cumpla su voluntad, y que su herencia se reparta de tal manera que le corresponda 10 por ciento a Sandra Vale, mamá de Andrés y Leonardo.

“Aunque hace más de 40 años que ya no estamos casados y he tenido cuatro matrimonios, o no sé cuántos después de ella, como no tiene quién la ayude, entonces le dije (a Palazuelos): ‘Vas a tener qué administrar tú, y hacer que cumplan Andresito y Leonardo, de que en lugar de darles un 20 por ciento, les doy un 15 por ciento, y le quito un 5 por ciento a cada uno, para que le quede un 10 por ciento a su mamá’”, manifestó el actor.

Finalmente, Andrés García dejó bien en claro que en realidad Palazuelos se quedaría solo con el 20 por ciento de su herencia, pero que será él quien tenga la responsabilidad de repartir a los demás.

La única que no recibirá ni un peso de la herencia de Andrés García, será su hija Andrea García y en muchas ocasiones, el actor ha manifestado que su retoña se alejó de la familia e inclusive, durante muchos años no supo nada más de ella.

Así que el actor decidió no dejarle nada a la joven, ya que ella nunca se ha preocupado por él, así que no ve la necesidad de dejarle algo.