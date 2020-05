Thalía presentó su disco “Viva Kids 2” por medio de un video en directo en redes sociales, en el que confesó que adelantó el lanzamiento del material en el que trabajó con ayuda de sus hijos a causa del confinamiento y explicó cómo fue el proceso de terminar un álbum por sus propios medios.

“Estábamos escribiendo el disco para lanzarlo en la época de los reyes magos, pero estando encerrada en cuarentena lo terminamos y estamos contentos de darles esta diversión en estos momentos tan extraños”, expresó la cantante mientras hablaba con la youtuber “La Bala” desde la cuenta de Instagram de Nickelodeon.

Con canciones “superdivertidas”, la intérprete de “Amor a la mexicana” se inspiró en acontecimientos por los que sus hijos habían pasado y aseguró que incluso su hija Sabrina, de 12 años, “fue coautora”, pues a diferencia del primer volumen de “Viva Kids”, compuesto de temas infantiles ya conocidos, este está repleto de canciones inéditas.

“En ‘Diente’ me inspiró mi hija porque tenía mucho temor de que se le cayera un diente, pensaba que ir chimuela (sin dientes) a la escuela sería lo peor del planeta y sale su voz de cuando era chiquita, la retomé”, aseguró la cantante.

Mientras que su hijo Mateo, de 8 años, la inspiró a componer "La vacuna", pues según explicó, uno de los miedos más grandes que él tiene es el de las inyecciones.

Thalía además compartió que uno de los méritos más grandes que ha experimentado durante el confinamiento fue el tener que aprender a utilizar el estudio por su cuenta con ayuda de sus ingenieros de audio a distancia.

"He descubierto que no dependo de nada ni de nadie, ahora me siento una 'super woman' (supermujer)", expresó.

Además “Viva Kids 2” cuenta con videos infantiles animados para cada una de las canciones y la portada muestra el mensaje “No apto para adultos”.

En 2014, Thalía lanzó “Viva Kids Vol. 1”, su el primer álbum enfocado al público infantil. En formato CD y DVD, el proyecto incluyó once canciones entre las que se encontraban temas clásicos de la cultura popular orientados a niños como “Caballo de Palo” o “Las mañanitas”.

