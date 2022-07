Thalía es una de las cantantes y actrices más importantes en la historia de México, no solo por su aparición en recordadas e icónicas novelas como “Marimar” o “María la del Barrio”, sino también por sus éxitos musicales.

Y es que, aunque actualmente realiza apariciones esporádicas en los escenarios, además de estrenar canciones con menor frecuencia, la celeb de México se mantiene vigente con temas como “Isla para dos” o “Love”.

Además, la artista de 50 años es muy popular en redes sociales, donde acumula casi 20 millones de seguidores en Instagram y más de 7 millones de suscriptores en su cuenta oficial de YouTube.

Thalia es una artista muy popular en redes sociales (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

LA COLECCIÓN DE MUÑECAS BARBIE DE “THALÍA”

Recientemente, “Barbie” ha vuelto a ser tendencia gracias a la nueva película que protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, así como la nueva línea relacionada con la producción.

Debido a esto, una de las que se subió al tren de la muñeca más popular del mundo ha sido Thalía, quien presumió su exclusiva colección con más de medio millar de figuras.

“Ustedes no deben de saber esto, pero tengo más de 500 Barbies en una colección que inicié hace muchos años”, compartió en un video de TikTok.

Thalía Sodi, además, mostró su nueva figura: una muñeca con vitiligo y un vestido de lunares, algo que aplaudió, por considerarla inclusiva. “Creo que puedo decir que es mi Barbie favorita, me encanta en cuerpo; bravo por hacer una tan hermosa y más realista”, comentó.

Además de las clásicas muñecas en distintas profesiones y actividades, la mexicana compartió sus figuras inspiradas y personalizadas como ella, con las que recordó varios pasajes de su larga carrera artística.

“Esta sí es única. Nadie en el mundo tiene otra; una Thalía-Barbie con micro incluido. Otra, esta belleza también única”, comentó, mientras hacía gala de una figura con top negro y flores doradas, junto a un pantalón acampanado y guitarra eléctrica.

Del mismo modo, una muñeca recreó el look de la cantante para el tema “No me acuerdo”. Es decir, body plateado y botas altas.

Cabe destacar de que la esposa de Tommy Mottola no tiene las figuras expuestas, sino que, las que no se encuentran en sus cajas originales, las guarda celosamente en una bóveda de cristal tras unas puertas estilo vitrina.