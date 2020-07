Para nadie es un secreto que la relación entre Thalía y su hermana mayor Laura Zapata ha sido complicada desde hace varios años, la cual se acentuó más cuando la madre de ambas dejó de existir por un paro cardiaco en 2011.

Sin embargo, los conflictos no se iniciaron con el deceso de su progenitora, sino data de mucho antes; motivo por el cual, a lo largo del tiempo, han demostrado esas diferencias en los medios de comunicación.

A continuación, te contamos por qué las también actrices han tenido una vida marcada de problemas, que las ha llevado a lanzarse acusaciones de diverso tipo, generando controversia.

Las hermanas Thalía y Laura Zapata trabajaron juntas en "María Mercedes" (Foto: Televisa)

DISTANCIADAS DESDE PEQUEÑAS

Las hermanas se distanciaron desde que eran menores de edad. Laura tuvo que ser enviada a vivir con su abuela porque, según dijo, no le simpatizaba a la nueva pareja de su mamá Yolanda Miranda.

En entrevista con “Suelta La Sopa”, Zapata señaló que su padrastro, el padre de Thalía, quien falleció cuando la cantante era una niña, no congeniaba con ella, por lo cual la alejó de su madre.

“Mi abuela ha sido mi mamá. A los tres años, mi mamá contrajo nupcias y me dejó con mi abuela porque mi padrastro no me quería ”, manifestó.

A pesar de ese alejamiento, Laura, por el gran amor que le tenía a su hermana, acostumbraba a llevarla al teatro donde ella trabajaba diariamente, lo cual definió a la protagonista de “María, a del barrio” su interés en la actuación.

Las hermanas Laura Zapata, Thalía y Ernestina Sodi en una foto familiar (Foto: Thalía / Thalía)

SE ROMPEN LOS LAZOS

Pese a que tenían una relación llevadera, el lazo que unía a Thalía y sus hermanas Laura Zapata y Ernestina Sodi se tornó problemático tras el secuestro de estas últimas en setiembre de 2002.

En su libro “Líbranos del mal”, Ernestina indicó que la cantante había sido quien pagó el rescate para que fueran liberadas, pero lejos de unirlas, este suceso las alejó. De acuerdo con Julio Alejandro Quijano, editor de El Universal de México, el secuestro de sus hermanas ancló la carrera de Thalía.

Por su parte, la artista dijo haberse sentido culpable por el secuestro porque todo aconteció cuando no residía en México. “Esto provocó daños internos en la relación estructural de la familia que vive este traumático evento, y cada cual lo procesa a su manera”.

Laura Zapata concurrió a la casa donde estuvo secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi en 2002 (Foto: SUSANA GONZALEZ / AFP)

FALLECE YOLANDA MIRANDA

El 27 de mayo de 2011, Yolanda Miranda falleció a causa de un ataque cardiaco; pero su cuerpo no pudo descansar en paz porque los pleitos entre ellas continuaron . Y es que Thalía hizo que los restos de su progenitora fueran llevados a Nueva York.

“Y luego me dice Thalía: ‘Ay, abuelita, dame a mi mamá para llevármela para allá. Dice: ‘¿Tú qué vas a hacer con ella?’. Y se la tuve que dar y la fuimos a dejar allá”, narró la madre de fallecida Eva Mange, para “Ventaneando”.

Años después, en 2016, Zapata criticó a su hermana en el diario Basta cuando hace un tiempo había despedido a su madre Yolanda, quien fue representante de la cantante en sus inicios. Esto hizo que la califique como desagradecida. “Ella hizo a Thalía y era su fan número uno”.

Thalía junto a su hermana Laura Zapata y abuela en el velorio por la muerte de su madre Yolanda Miranda (Foto: Thalía / Twitter)

¿LIMARON ASPEREZAS?

Pese a que se dijo que estaban peleadas, en una oportunidad Laura Zapata mencionó que ambas habían limado asperezas y que era difícil encontrarse porque ambas vivían en lugares alejados.

“Es difícil porque ella vive en Nueva York, yo estoy aquí, ella está muy ocupada, yo estoy muy ocupada, pero las cosas están en muy buenos términos, pero no diario [de] hablar […] es difícil, es difícil porque estamos muy ocupadas las dos y la distancia de la lejanía […], pero están limadas las asperezas”, mencionó a “La cuchara”.

Con motivo del cumpleaños número 100 de su abuela, Thalía había aceptado la invitación. “Fue muy bonito. A mi abuela le dio mucho gusto. Hoy precisamente estábamos viendo, reviendo, porque lo ve y lo ve, unos dibujitos que le hicieron sus hijos con mucho cariño con sus fotos. A mi abuela le gustó muchísimo”, indicó Zapata.

La actriz y cantante Thalía casi siempre ha preferido mantenerse al margen, aunque algunas veces salió a responderle a su hermana (Foto: AFP)

DEMANDA LEGAL

Sin embargo, los problemas regresaron. Laura Zapata interpuso una demanda legal contra Thalía por la manutención de Eva Mange. En esa oportunidad aseguró que no se estaba haciendo cargo económicamente de la parte que le correspondía darle a su abuela.

Algo que fue negado por Thalía, quien señaló en “El gordo y la flaca” que cuando trataba de comunicarse con su pariente, no querían pasarle el teléfono.

Luego de ello, nuevamente limaron asperezas y ambas tienen una relación llevadera por el momento.

