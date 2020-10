Luego de cien episodios, “ The 100 ” llegó a su fin, sin embargo, el espíritu de la serie podría continuar en un spin-off que The CW mencionó en octubre de 2019, pero al que todavía no le ha dado luz verde. En tanto, el creador de la ficción, Jason Rothenberg, reveló que las conversaciones continúan.

“Todo lo que puedo decir sobre la precuela es que las conversaciones se están produciendo. Espero tener la oportunidad de continuar este universo porque creo que es muy rico y que hay mucha historia que contar. Pero las discusiones están muy muy por encima de mi alcance en este momento. El día que se sepa será cuando yo lo sepa también”, explicó en una entrevista con Entertainment Weekly.

Aunque el episodio piloto de la precuela se tituló ‘Anaconda’, el productor ejecutivo aclaró a TVLine que ese no será el nombre oficial del spin-off. Rothenberg está considerando “The 100: Second Dawn” y “The 100: Praimfaya”.

“Las conversaciones están sucediendo ahora a un nivel tan alto, no me incluyen. Espero recibir una llamada uno de estos días y recibir buenas noticias al respecto. Me encantaría poder continuar esas aventuras. Amo a esos actores y amo mucho el mundo del programa”, agregó.

Callie también apareció en el último episodio de "The 100" (Foto: The CW)

HISTORIA DEL SPIN-OFF DE “THE 100”

Hasta el momento, se sabe que este spin-off estará ambientado 97 años antes de los hechos presentados en “ The 100 ”, desde el apocalipsis nuclear que acabó con la humanidad tal como se conocía, y se centrará en un grupo que deberá reconstruir la sociedad a partir de las cenizas.

Jason Rothenberg estará detrás del guion que sigue a “una banda de sobrevivientes en el terreno mientras aprenden a sobrellevar un mundo peligroso mientras luchan para crear una sociedad nueva y mejor a partir de las cenizas de lo que vino antes”.

El piloto de la nueva serie se emitió como uno de los 16 episodios de la última temporada de “The 100”. En ‘Anaconda’ (7x08), “una conexión sorprendente nos traslada al pasado y al apocalipsis nuclear que destruyó la Tierra”.

Dicho capítulo presentó a la hija de Cadogan, Callie (Lola Evans) y su hijo Reese (Adain Bradley), cada uno de los cuales tiene opiniones muy diferentes sobre su padre, por lo que la nueva serie podría centrarse en ellos.

Por otro lado, el showrunner compartió con TVLine algunas de sus ideas para la precuela: “episodios de flashback estilo Lost (…) Los tatarabuelos de Clarke están allí en el Arca”, indicó. “Lo mismo con Bellamy, Raven y todos los personajes. Tengo un plan para llevarnos allí y conocer a los antepasados. Si tenemos la suerte de contar esa historia, conoceremos al tatarabuelo, el bisabuelo Blake”.

¿Qué sucederá en el spin-off de "The 100"? (Foto: The CW)

TRAILER DEL SPIN-OFF DE “THE 100”

El spin-off todavía no cuenta con tráiler oficial, pero este es el avance del octavo episodio de la séptima y última temporada de “The 100”.

ACTORES Y PERSONAJES DEL SPIN-OFF DE “THE 100”

Jason Rothenberg aún no ha revelado que actores serán parte del elenco del spin-off de “The 100”, pero es obviamente contará con un reparto completamente nuevo, es decir, Eliza Taylor (Clarke Griffin) y Bob Morley (Bellamy Blake) no serán parte del proyecto.

No obstante, pueden aparecer personajes relacionados con ellos. Este nuevo show brinda la oportunidad de incluir roles radicalmente diferentes a los de la ficción original.

Por lo visto en el piloto de la precuela de “The 100”, Lola Evans podría volver como Callie, Adain Bradley como Reese, y Leo Howard como August.

EQUIPO CREATIVO DEL SPIN-OFF DE “THE 100”

Guion: Jason Rothenberg

Producción ejecutiva: Jason Rothenberg, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL SPIN-OFF DE “THE 100”?

El spin-off de “The 100” aún no tiene fecha de estreno oficial, ya que por el momento solo cuenta con un piloto, pero probablemente llegue a The CW en el 2021.