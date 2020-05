Después de un año de espera, empieza la recta final de “The 100”, serie de The CW basada en las novelas de la escritora estadounidense Kass Morgan. La séptima y última temporada de la ficción protagonizada por Clarke Griffin y Bob Morley contará con 16 episodios, lo que permitirá al show de ciencia ficción alcanzar los 100 episodios en total.

“Hemos estado pidiendo que esta fuera la última temporada durante un tiempo, porque creemos que es tiempo de dejarlo cuando es bueno. Queremos dejar a los fans queriendo más. No queremos abusar de su confianza. Todos los clichés”, explicó el creador y showrunner Jason Rothenberg a TVLine.

Hasta el momento se sabe que la entrega final de “The 100” tendrá lugar muy lejos de la Tierra y estará marcada por un nuevo misterio en los confines del universo. Además, al menos los cuatro primeros capítulos ya tienen sinopsis.

The 100 | Opening de la temporada 7

¿CÓMO VER EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 7 DE "THE 100” ONLINE?

‘From the Ashes’ (7x01), primer episodio de la séptima y última temporada de “The 100”, se estrenará el miércoles 20 de mayo de 2020 a las 8:00 pm (hora del este) a través de The CW en Estados Unidos.

Si estás en USA, puedes ver online el capítulo en las plataformas digitales de The CW.

En España, la nueva temporada de “The 100” recién será estrenada el viernes 12 de junio de 2020 por Syfy. Se emitirán los dos primeros episodios de la entrega final.

En América Latina, las seis primeras temporadas de “The 100” están disponibles online con subtítulos en español en Netflix. Aún no hay una fecha de estreno para los nuevos episodios por Warner Channel.

Returning to Sanctum. The final season of #The100 premieres tomorrow at 8/7c! Stream next day free only on The CW. #MayWeMeetAgain pic.twitter.com/RcF4AafBwm — The 100 (@cwthe100) May 19, 2020

TRÁILER DE “THE 100” 7X01: ‘FROM THE ASHES’

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘From The Ashes’ (7x01), “Clarke (Eliza Taylor) y sus amigos intentan reconstruir Sanctum a medida que surge una nueva amenaza en el bosque”.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA FINAL DE “THE 100”?

¿A dónde fue Octavia? ¿Está viva o muerta? ¿Qué es la ‘Anomalía’ y cómo cambiará el rumbo de la historia? Son preguntas que deberán abordarse en la séptima y última temporada de “The 100”, pero a modo de adelanto, el productor ejecutivo Jason Rothenberg explicó a EW algunos detalles del final de la sexta entrega.

“No quiero adelantar nada sobre su destino (de Octavia), aparte de explicar lo que le sucede. Ya sea que esté viva o muerta, Marie (Avgeropoulos) es increíble y puedo decir con seguridad que no hemos visto lo último de ella. Pero si está, o no, muerta y si contaremos su historia en retrospectiva o si la volveremos a ver en el presente, es algo que tenemos que esperar para ver”, dijo el showrunner sobre el futuro de Octavia.

"(Bellamy) no sabe si está viva o muerta ni dónde ha ido. Ese será el hilo conductor del personaje en la séptima temporada, donde revelaremos lo que está ocurriendo", agregó.

Además, aseguró que en los nuevos episodios de “The 100” se abordarán todos los aspectos de la ‘Anomalía’, sobre la que no se sabe casi nada hasta ahora. “No puedo hablar sobre los detalles de la ‘Anomalía’ en este momento, aparte de decir que exploraremos el problema en la temporada 7. Vamos a ir allí a menudo y pronto. Vamos a pasar por ahí y volveremos, y vamos a explicar todo el tiempo las inconsistencias o el hecho de que el tiempo se está comportando mal. Bueno, no diré que las reglas de la física van a salir por la ventana. Esperamos que todo sea explicado. Pero nos escribimos algunos rincones interesantes con esa última escena y pasamos mucho tiempo en la sala de escritores tratando de escribir fuera de ella, que es lo que hacemos todos los años. ¡Porque no siempre sé exactamente cuál es la próxima historia! Pero siempre estamos preparando la próxima historia”.