Dirigida por Shawn Levy, “The Adam Project” (“El proyecto Adam” en español) es una película de Netflix que narra la historia de Adam Reed, un piloto de combate y viajero del tiempo, que, tras un aterrizaje forzoso en 2022, forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro.

La cinta de ciencia ficción escrita por Jonathan Tropper, TS Nowlin, Jennifer Flackett y Mark Levin cuenta con un elenco conformado por Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Zoe Saldaña, Mark Ruffalo, Catherine Keener y Walker Scobell.

El rodaje de “The Adam Project” comenzó en noviembre de 2020 en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, y terminó oficialmente en marzo de 2021.

El pequeño Adam y su versión adulta frente a frente en "El proyecto Adam" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “THE ADAM PROJECT”?

“El proyecto Adam” sigue al piloto Adam Reed, quien viaja en el tiempo y se encuentra con su yo de 12 años y su difunto padre, para enmendar el pasado y salvar el futuro. Su plan inicial es encontrar y rescatar al amor de su vida que supuestamente está perdida en una falla del espacio-tiempo.

Mientras el pequeño Adam lidia con la muerte prematura de su padre y la confusión emocional, el adulto se da cuenta de que tiene que aceptar su vida pasada y hacer las cosas de mejor manera por el bien del mundo. Ambos tendrán que enfrentar muchos desafíos y enemigos peligrosos. Para superarlos y vencerlos deberán trabajar en equipo a pesar de sus diferencias.

Respecto a las comparaciones con películas exitosas de los 80, Ryan Reynolds dijo a Variety: “Parecía una de esas películas que cumplen grandes deseos con mucho en juego y un alto concepto, pero en realidad también se trataba de algo muy personal, que es algo de lo que me encantaba de las películas de los años 80, lo que me encantaba de ‘ET’. y ‘Regreso al futuro’, y todo lo que [Steven Spielberg’s] Amblin hizo... ‘Goonies’. Parecía que se remontaba a ese tipo de cine y en el período en el que vivimos ahora, se sintió oportuno... Siempre lo considero como el modelo de Mary Pickford, que los hace reír, los hace llorar, y luego los trae de vuelta a la risa. Si puedes hacer eso, has creado algo que vale la pena ver”.

TRÁILER DE “THE ADAM PROJECT”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE ADAM PROJECT”

Ryan Reynolds como Adam Reed

Walker Scobell como el joven Adam

Jennifer Garner como Ellie Reed

Zoe Saldaña como Laura

Mark Ruffalo como Louis Reed

Catherine Keener

Alex Mallari Jr. como Christos

Zoe Saldaña como Laura en "El proyecto Adam" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE ADAM PROJECT”?

“The Adam Project” se estrenará este viernes 11 de marzo de 2022 en Netflix.