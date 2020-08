DC Comics ha preparado un mega evento llamado DC Fandome, una experiencia virtual donde anunció todo lo nuevo que se venía en los próximos años para la compañía. Entre los anuncias, Matt Reeves y Robert Pattinson provocaron vítores en la multitud virtual por mostrar el primer tráiler de “The Batman”.

El Caballero de la noche no es un héroe desconocido en el cine y mucho menos en la cultura popular. Desde que los fans se enteraron de que habría una nueva cinta del mejor detective del mundo, muchos se emocionaron por ver qué tipo de adaptación presentaría así como quién llevaría el manto del anti-héroe de Gotham.

Si bien la mayoría se decepcionó al saber que era Robert Pattinson el actor principal de la cinta, infame por su interpretación de Cedric Diggory en “Harry Potter” y Edward Cullen en “Crepúsculo”, las imágenes que se presentaron durante el DC Fandome han confirmado que es más que digno de realizar la nueva interpretación de Batman en el cine.

Por ello, aquí hacemos una pequeña ficha de todo lo que se sabe de la película, desde la historia que presentará en el cine, sus personajes y actores hasta el nuevo tráiler que se presentó durante el panel virtual de la nueva cinta de DC Comics.

FECHA DE ESTRENO DE “THE BATMAN”

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

Lastimosamente, “The Batman” es la última víctima de todos los retrasos relacionados con el coronavirus que afectan a la industria del entretenimiento y el cine. La serie de retrasos de Warner Bros. anunciada el 20 de abril ha retrasado el reinicio del Caballero de la Noche hasta el 1 de octubre de 2021.

Esta sería la primera película de Batman en solitario en nueve años, considerando que “The Dark Knight Rises” fue estrenada en 2012 y sin contar “Batman v Superman”, lo que la convierte en la brecha más larga entre las apariciones de Batman desde que la versión de Tim Burton llegó a la escena.

Ahora, la fecha de estreno podría variar si la pandemia continúa, pero el co-guionista Mattson Tomlin está bastante entusiasmado con la nueva fecha y es muy probable que la producción ya tenga previsto qué hacer para continuar las grabaciones para estrenar la cinta en octubre.

SINOPSIS E HISTORIA DE “THE BATMAN”

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

A pesar de la presentación oficial de la cinta en el DC Fandome, aún no se ha confirmado nada en lo que respecta a la trama de “The Batman”, aunque el director Matt Reeves ha hablado brevemente sobre la historia que ha ideado en conjunto con los guionistas:

“Es en gran medida una historia de Batman, una versión oscura desde el punto de vista noir”, comentó a The Hollywood Reporter, “Se cuenta muy directamente sobre sus hombros, y espero que sea una historia que sea escalofriante, pero también emotiva. Es más Batman en su modo de detective de lo que hemos visto en las películas.

Los cómics tienen una historia de eso. Se supone que es el mejor detective del mundo, y eso no ha sido necesariamente parte de lo que han sido las películas. Me encantaría que este sea uno en el que cuando emprendamos ese viaje de rastrear a los criminales y tratar de resolver un crimen, permitirá que su personaje tenga un arco para que pueda pasar por una transformación“.

Una víctima del Acertijo en el servicio religioso de la primera víctima, tiene una carta para Batman en el pecho y un teléfono sonando en la mano derecha (Foto: Warner Bros)

Rastrear a los criminales es un hilo argumental al que vale la pena aferrarse, como se mencionó explícita mente en un rumor reciente en el podcast FatMan Beyond de Kevin Smith. Según la estrella de “Clerks”, “The Batman” se inspirará en “The Long Halloween”, una famosa serie de cómics de Batman que involucró a “The Dark Knight” rastreando a un villano que causa el caos durante varias vacaciones.

Pero, “The Batman” no va a ser una repetición de la historia de origen que todos conocemos tan bien. El director Matt Reeves dijo en una entrevista reciente con Nerdist que “no quería hacer una historia de origen, sino una historia que aún reconociera sus orígenes, en el sentido de que formaba quién es él”.

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

También podemos esperar una “conexión emocional entre Alfred y Bruce”, dijo el actor de Andy Serkis a LADBible en una entrevista reciente sobre “The Batman”. “Eso es realmente el centro de todo”. Serkis también insinuó que hay algo en la sugerencia de que la película quizás sea más oscura y melancólica que las anteriores.

El co-guionista Mattson Tomlin confirmó a Den of Geek que seguiremos los “primeros días” de Bruce Wayne como el cruzado enmascarado, al tiempo que vemos que habrá un núcleo emocional más grande en “The Batman” de lo que quizás esperábamos.

“Creo que realmente mirar a Batman como alguien que ha pasado por este trauma, y luego todo lo que está haciendo es una reacción a eso, en lugar de rehuirlo, creo que esta película se inclina hacia eso de una manera muy divertida y sorprendente formas.”

TRÁILER DE “THE BATMAN”

PERSONAJES Y ACTORES DE “THE BATMAN”

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

Una de las cosas más impresionantes que ha confirmado la presentación de “The Batman” en el DC Fandome, es que El Acertijo será uno de los principales villanos de la cinta, un enemigo que no es común ver en las numerosas interpretaciones de Batman en el cine. Sin embargo, se desconoce quién será quien le de vida. De momento, estos son los actores y personajes confirmados para la cinta:

Robert Pattinson - Bruce Wayne / Batman

Zoë Kravitz - Selina Kyle / Catwoman

Colin Farrell - Oswald Cobblepot / The Penguin

Paul Dano - Edward Nashton / The Riddler

Andy Serkis - Alfred Pennyworth

Peter Sarsgaard - Fiscal de distrito Gil Colson

John Turturro - Carmine Falcone

Jeffrey Wright - James Gordon

Con O’Neill - Chief Mackenzie Bock

FOTOS DE “THE BATMAN”

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

"The Batman" de Matt Reeves con Robert Pattinson estrenó su primer tráiler (Foto: DC Fandome)

El comisionado Jim Gordon, interpretado por Jeffrey Wright. Foto: Warner Bros.

Este personaje podría ser Oswald Cobbelpot, el Pingüino. Foto: Warner Bros.

"The Batman". Foto: Warner Bros.

El traje del Acertijo es de un verde oscuro, referencia al color característico del personaje en los cómics. Foto: Warner Bros.

Zoë Kravitz como Catwoman (Gatúbela). Foto: Warner Bros.

Batman huye de la Policía. Foto: Warner Bros.

