CUIDADO, ALETA DE SPOILER. Después de dos años acechando a los criminales de Gotham City, el vigilante nocturno se enfrentará con un temido asesino que se dirige directamente a la élite de la ciudad con una serie de maquinaciones sádicas. Batman seguirá su rastro hasta los bajos fondos donde se encuentra con Selina Kyle, Catwoman; Oswald Cobblepo, el Pingüino; Carmine Falcone y Edward Nashton, El acertijo.

Por supuesto, “The Batman” no solo trata de Bruce Wayne o su alter ego enmascarado, la película de Matt Reeves presenta las historias de otros personajes como el propio Alfred Pennyworth, o examina también las vidas de Catwoman, el Pingüino, El acertijo y más; incluso antes que llegue una reorganización masiva, que probablemente veamos en la segunda parte.

El acertijo está obsesionado con desenmascarar a los corruptos de Gotham de la manera más sangrienta, y Batman se irá dando cuenta que el verdadero elemento criminal en la ciudad no es un simple ladrón de licorería, sino que son los hombres de poder los que usan ese dominio para llenarse los bolsillos. Además, Bruce Wayne está más conectado con todo esto de lo que pensaba.

El acertijo en una escena de "The Batman" (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE BATMAN”?

Bruce descubre la verdad sobre sus padres

Mientras El acertijo comienza a liquidar a personas poderosas, incluido el alcalde y el comisionado de policía de Gotham y va filtrando información a la prensa de que sus víctimas eran realmente corruptas, Bruce Wayne descubre que su padre, Thomas Wayne, candidato a alcalde antes de su asesinato, no era la figura impecablemente limpia que pensaba.

En un intento por proteger a su esposa, Martha, él recurre a Carmine Falcone para que intimide a un reporteo de la ciudad que escribía una historia sobre la estadía de su esposa en una institución mental. Las cosas se salen de control y Falcone mata al asesino, Thomas lo amenaza con exponerlo, poco después él y Martha terminan muertos. ¿Significa eso que Falcone mandó matar a los Wayne? No hay pruebas de eso, pero todo parece indicar que sí.

Robert Pattinson como Bruce Wayne en "The Batman" (Foto: Warner Bros.)

El acertijo, un reflejo de Bruce Wayne

Cuando El acertijo es capturado, se desvela más sobre su vida. Edward Nashton termina siendo una especie de reflejo distorsionado de Bruce Wayne. Al igual que él, el asesino también es huérfano, pero con la diferencia que Bruce pasó su juventud sin padres viviendo en la riqueza y el lujo, mientras que Edward se quedó atrapado viviendo en orfanatos con fondos insuficientes donde las ratas roían las caras de los niños y donde, cada invierno, al menos un bebé moría debido al frío.

Una inundación en Gotham City

Aunque El acertijo haya sido capturado, no ha terminado de darle una lección a Gotham. En la noche de las elecciones en la ciudad, el villano pide a sus seguidores enfermos que se enmascaren y ataquen; para hacer las cosas más peligrosas, coloca bombas a lo largo del malecón, cuando estas estalla la ciudad se inunda. En ese punto, los secuaces de El acertijo, todos vestidos con disfraces de él, atacan a los ciudadanos atrapados y disparan a la multitud. Una masacre parece inminente, pero afortunadamente, aparece Batman.

En Arkham, El acertijo sufre porque Batman ha frustrado sus planes. Sin embargo, no todo ha acabado, una voz espeluznante comienza a sonar desde la celda contigua a la suya. Este misterioso sujeto tiene una sonrisa aterradora y una mirada frenética en su rostro cuando dice: “Ya sabes lo que dicen: ‘Un día estarás en la cima del mundo, y al día siguiente eres un payaso’”. ¿De quién se trata? ¿Por qué no podemos realmente ver su rostro? Si bien no se muestra completamente, todos sabemos que es el Joker.

Batman sobre Gotham City inundada (Foto: Warner Bros.)

Un nuevo comienzo

Después del gran clímax lleno de acción, “The Batman” concluye con una serie de epílogos que sirven para concluir la historia y preparar lo que vendrá. La limpieza en Gotham ha comenzado. Bella Reál, quien recibió un disparo durante el gran final, pero sobrevivió, todavía promete arreglar la ciudad.

Aun así, hay muchos elementos rebeldes, como el Pingüino, que claramente se lanzará e intentará ser el nuevo jefe del crimen de Gotham City ahora que Falcone está muerto. Por su parte Batman es ahora una presencia mucha más bienvenida que antes, su misión continúa, aunque a una parte de él claramente le gustaría huir con Selina, quien deja la ciudad para ir a la cercana Blüdhaven, pero no puede por tiene la misión de salvar Gotham, y Gotham necesita ser salvada. Ahora más que nunca.

Catwoman deja la ciudad para mudarse Blüdhaven después de ayudar a Batman (Foto: Warner Bros.)