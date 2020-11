Barry Kripke fue un personaje secundario en la serie The Big Bang Theory , sin embargo, tuvo varios desencuentros con Leonard, Howard, Raj y sin duda, tenía una gran rivalidad con Sheldon, ya que él también se metió a estudiar la teoría de cuerdas, la misma área que Cooper.

Más allá de los desacuerdos que tenía con el físico teórico, tuvo un rasgo muy marcado a lo largo del programa y es su impedimento del habla que lo vio incapaz de pronunciar las letras “R” y “L”, haciéndolas sonar como “W”, en cambio. Y aunque esto no debería ser una razón para burlarse de alguien, definitivamente fue algo que TBBT se propuso señalar.

Era tanto un amigo como un enemigo del grupo, principalmente buscando meterse bajo la piel de Sheldon siempre que podía, probablemente debido a los celos. Pero hay muchas cosas que no tienen mucho sentido sobre él.

10. EL PROBLEMA DE HABLA

Por supuesto, no hay nada de malo en tener un impedimento del habla. Pero por qué al personaje se le dio una extraña voz similar a la de Elmer Fudd no tiene mucho sentido y parece innecesario. Sobre todo porque el actor que lo interpretó, John Ross Bowie, en realidad no habla así.

La idea de Kripke como rival de Sheldon en Caltech podría haberse logrado fácilmente sin agregar la condición conocida como rotacismo, donde pronunció las letras “R” y “L” como “Ws”.

9. NO SE SABE LA RAZÓN DE LA RIVALIDAD CON SHELDON

Kripke siempre se peleaba con Sheldon (Foto: CBS)

A Kripke le encantaba burlarse de Sheldon y a Sheldon le encantaba burlarse de Kripke. No tenía mucho sentido, así que a lo largo de la serie no se supo la razón de la rivalidad con Cooper, aparte del hecho de que ambos eran físicos que trabajaban en la teoría de cuerdas. Si hubieran dejado de lado sus diferencias, probablemente podrían haber trabajado bien juntos y compartido la investigación, lo que podría haber beneficiado a la universidad a largo plazo.

8. SU TRATO CON PENNY

La forma en que Kripke actuó con Penny fue totalmente inapropiada. Haría cosas asquerosas como limpiarse los bolsillos delante de ella en busca de restos de comida, como si a ella le resultara atractivo.

Pasó de adularla a insultarla, y decidió que el nombre Penny no era lo suficientemente atractivo. Después de tomar esta decisión, comenzó a llamarla “Roxanne”, lo que la molestó y no tenía ningún sentido.

7. ERA PERVERSO

Kripke fue muy perverso a lo largo de la serie (Foto: CBS)

Hizo algunas cosas realmente perversas que parecían estar fuera de lugar, como hablar de cómo tomaba fotos de su “basura” para publicar en Craigslist. En otro episodio, asistió a la despedida de soltero de Howard y se quejaba incesantemente de que no había strippers.

Incluso se volvió entrometido inapropiadamente, presionando a Sheldon para que revelara detalles íntimos sobre su vida sexual con Amy. En otra ocasión, coqueteó con la madre de Leonard y le envió fotos de él desnudo a Amy.

6. SIEMPRE SE BURLÓ DE LA TEORÍA DE CUERDAS DE SHELDON

Kripke siempre se burló de Sheldon (Foto: CBS)

Como compañero físico, uno pensaría que sería mucho más comprensivo con Sheldon después de que este último descubriera que sus 20 años de trabajo en la teoría de cuerdas en realidad podrían haber sido inútiles .

Kripke incluso le dio a Sheldon el apodo de superhéroe de “El Retractor” y continuamente se burló de él porque su investigación se había quedado corta. Se burló de Sheldon después de descubrir que Sheldon, borracho, llamó a Stephen Hawking, su ídolo.

5. PERSIGUIÓ A AMY

Intentó salir con Amy (Foto: CBS)

Kripke persiguió a Amy después de que él descubrió que ella y Sheldon habían roto. Le invitó a salir a Amy y cuando Amy lo rechazó, le envió de manera inapropiada una foto de sí mismo desnudo.

Si él y Sheldon realmente no se agradaban y eran rivales en el trabajo, estaba muy bien. Pero debería haber respetado los límites en lo que respecta a la vida personal.

4. SU INCAPACIDAD PARA EL AMOR

Tiene una gran incapacidad para enamorarse (Foto: CBS)

Dejando a un lado las perversidades, que podrían ser un reflejo de su incapacidad para conseguir chicas, Kripke era un tipo bastante guapo, inteligente y con un buen trabajo. Entonces, ¿por qué le resultó tan difícil encontrar el amor?

Todos los demás chicos, incluidos Howard, Leonard y Sheldon, eran tan incómodos como Kripke, y Howard incluso era algo perverso. Entonces, no tenía sentido que a lo largo de toda la serie, Kripke nunca parecía haber estado saliendo con nadie.

3. ERA CONSCIENTE DE SU PROBLEMA DEL HABLA

Si bien Kripke parecía ser muy consciente de muchas de sus deficiencias, incluido lo mal que era en los deportes, a veces también no tenía ni idea de su impedimento del habla, o al menos actuaba como tal. Pero, extrañamente, en otras ocasiones, actuó completamente consciente de ello.

Un caso en el que sugirió que no estaba al tanto fue cuando criticó el software de reconocimiento de voz de Siri, sin darse cuenta de que era su rhotacismo, donde pronunció las letras “R” y “L” como “Ws”, lo que le hizo difícil entenderlo. Siri, por ejemplo, entendió que su nombre era “Bawwy” y tuvo problemas para entenderlo cuando le pidió que hiciera cosas como “recomendamos un westauwant” (recomendar un restaurante).

2. SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

En un episodio de la temporada 11, Sheldon y Leonard terminaron limpiando la grasa de los barriles para convencer a Kripke de que renunciara a un lugar que había reservado para su fiesta de cumpleaños, el Athenaeum Club en Caltech, para que Cooper se case con Amy en esa misma fecha.

Si Kripke estaba tan solo como parecía y pasaba la mayor parte del tiempo en el club de striptease de su casa, ¿por qué necesitaría un lugar tan elaborado para una fiesta de cumpleaños? Al parecer, no tenía muchos amigos.

1. DESAFÍA A SHELDON A UN PARTIDO DE BALONCESTO

En un episodio de la quinta temporada, Kripke y Sheldon se pelearon por quién podría hacerse cargo de la oficina del profesor Rothman una vez que él dejara su puesto. Después de no poder resolverlo a través del presidente Siebert, Kripke desafió a Sheldon a un partido de baloncesto para tomar la decisión final.

Tenía poco sentido ya que Kripke sabía que no era bueno jugando baloncesto. Claro, también sabía que Sheldon tampoco era genial. Pero, ¿por qué no elegir otra forma de tomar la decisión que involucre algo en lo que ambos eran buenos y no deportivos?

VIDEO RECOMENDADO

The Big Bang Theory iba a tener otros protagonistas

The Big Bang Theory iba a tener otros protagonistas