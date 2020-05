‘The Big Bang Theory’ se convirtió en una de las sitcom más populares de la televisión, con millones de seguidores en todo el mundo que no se perdían las alocadas y divertidas situaciones protagonizadas por Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Penny, Bernadette y Amy. La serie terminó después de 12 temporadas dejando una huella imborrable en sus fans y en sus actores.

Creada por Chuck Lorre, la legendaria sitcom se mantiene vigente en la cultura pop y es una de las favoritas de la pantalla chica, marcando a más de una generación. Estuvo protagonizada por los actores Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Mayim Bialik, Melissa Rauch, quienes siempre serán recordados por sus personajes que se robaron el cariño del público.

Aunque parezca mentira, ya se ha cumplido un año desde que ‘The Big Bang Theory’ emitió su capítulo final. Y los más nostálgicos de la serie han rememorado varios episodios y momentos favoritos de la popular ficción. Por ejemplo, uno de los gags recurrentes era el del contrato de compañero de Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter. Hoy conoceremos algunas de las violaciones del contrato de compañeros más flagrantes que pudimos ver en la serie.

CADA VEZ QUE FUE INCUMPLIDO EN CONTRATO DE COMPAÑEROS DE SHELDON Y LEONARD

La particular personalidad de Sheldon Cooper le llevó a redactar un “contrato de compañero” por el cual, cualquier persona que compartiera piso con el personaje de Jim Parsons, tendría que acatar una serie de cláusulas. Desde la forma y uso de la bandera del piso hasta el control de cómo y cuándo deben permitirse las relaciones sexuales por parte de los firmantes.

Aun así, aunque Sheldon Cooper no dejaba muchas cosas al azar, y no lo hizo, “The Big Bang Theory” demostró en numerosas ocasiones que estas normas del contrato de compañeros de piso entre Sheldon y Leonard no estaban grabadas en piedra y que, en algunas ocasiones, se podían quebrantar sin consecuencias demasiado severas.

LAS MASCOTAS PUEDEN TRAER PROBLEMAS

En la temporada 4 de “The Big Bang Theory”, Sheldon y Amy comienzan a “no salir”. No salen porque son “no novios”. En uno de los capítulos de la temporada, la “no pareja” rompe después de tener una discusión en la que Amy deprecia la Física teórica en la que está especializado Sheldon. Esto lleva al pobre Shelly a adoptar un gato, que después son siete, y acaban siendo 25 mininos deambulando por el piso.

En aquella ocasión, Leonard trajo a la madre de Sheldon (Mary) para poner orden. Sin embargo, Leonard podría haber utilizado el contrato de compañeros de piso de Sheldon contra él. En la temporada 3 se hace mención a una cláusula en la que es prohíbe terminantemente la tenencia de mascotas en el piso, salvo que se traten de animales de servicio como perros lazarillos. Sheldon infringe no una, sino veinticinco veces esa cláusula.

Pero esa no es la única vez que Sheldon incumplió esta cláusula. En la temporada 1 ya la había incumplido en el capítulo en que pierde su empleo después de criticar a su jefe de departamento. En ese capítulo, Sheldon comienza a experimentar en casa las capacidades de luminiscencia de peces. Y finalmente lo consigue. Sin embargo, el meter todos esos peces en casa era en sí mismo una violación de la cláusula del contrato de compañeros de piso. Eso sí, todo hay que decirlo, en ese momento, no conocíamos la existencia de esa cláusula.

LOS COMPAÑEROS ANTES QUE LAS NOVIAS

Esta cláusula era una de esas que, viendo la progresión de “The Big Bang Theory”, sabíamos que iba a caer tarde o temprano. En la temporada 3 de la serie, Leonard tiene la oportunidad de asistir a ver el colisionador de partículas del CERN. Sin embargo, ante la proximidad de San Valentín, Leonard decide llevar a Penny a Suiza, en lugar de a Sheldon, que obviamente es quien estaba más emocionado por poder ver de cerca el colisionador.

Naturalmente, Sheldon no tarda en poner el grito en el cielo haciendo alusión a la cláusula que indica que si alguno de los firmantes del contrato de compañero de piso va a asistir al gran colisionador de partículas, invitará al otro compañero. Al final, tanto Sheldon como Penny se enferman de gripe, por lo que no pudieron asistir. Sin embargo, la intención de Leonard de vulnerar la cláusula quedará ahí para el recuerdo y la desdicha de Sheldon.

Desde luego, ninguno de estos dos compañeros de piso estaban preparados para lo que se les iba a venir encima a lo largo de “The Big Bang Theory”. Muchas situaciones de este tipo, como la de las mascotas, probablemente sean pequeños agujeros de guion, algo normal en una serie con tantas idas y venidas internas.

