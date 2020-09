El final de “The Big Bang Theory” fue un duro golpe para los fanáticos de esta sitcom que se convirtió en la más larga de la historia de la televisión. Muchos no podían creer que se tendría que despedir de sus personajes favoritos y ya no verían más a Penny, Leonard, Sheldon, Howard, Raj y Amy.

La historia sigue las aventuras de un grupo de científicos que intentan vivir su día a día mientras batallan con las interacciones sociales de su entorno. Una de las personas que más les causó ‘problemas’ con esto fue Penny, que durante toda la serie sirvió también como el interés romántico de Leonard.

Ella era muy diferente a quien se convertiría en su futuro esposo. No había terminado sus estudios y quería ser actriz de cine, yendo cada vez que podía a alguna fiesta para socializar y salir con alguien. Leonard, poco a poco, fue entendiendo más su mundo pero fue Penny la que dio el paso hacia su lado compartiendo sus costumbres y aceptándolo tal y como era.

Muchos fans criticaron la relación al inicio, e incluso hasta el día de hoy algunos piensan que Penny no tomó una gran importancia en la serie. Tal como recoge Digital Spy, esto está muy alejado de la realidad, ya que la misma actriz Kaley Cuoco explicó los motivos que hacían de su personaje uno de los más importantes en la serie de televisión.

PENNY Y EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL PERSONAJE EN “THE BIG BANG THEORY”

Kaley Cuoco explica por qué Penny fue uno de los personajes más queridos de "The Big Bang Theory" (Foto: CBS)

Hablando con Emmy Magazine, Kaley Cuoco recordó su paso en “The Big Bang Theory”, explicando por qué Penny fue popular entre los fanáticos del programa, señalando que su personaje representaba a la audiencia. Si bien ocasionalmente los atacaba, realmente se preocupaba por los niños que eran considerados marginados sociales.

"Ella representó a la audiencia. Tiene grandes aspiraciones y amaba a los chicos. Los espectadores estuvieron de su lado desde el primer día porque siempre fue amable. Se rio con ellos, no de ellos. Siempre fue parte del grupo”, comentó durante la entrevista alegando que Penny nunca trató mal a Leonard por lo que era.

Sin embargo, “The Big Bang Theory” dejó posiblemente la pregunta más importante sobre el personaje de Penny: ¿Cuál es su apellido de soltera? Los fanáticos esperaban con ansias conocer la respuesta en el final, pero la despedida especial no dio ninguna pista sobre lo que podría ser.

Con el programa terminado, hay muy pocas posibilidades de que el público se entere y los escritores nunca revelen este dato. Al menos tuvo un final feliz con Leonard, y la serie reveló que después de una temporada completa en la que la pareja tiene ideas contradictorias sobre tener hijos, esperan su primer hijo juntos.

El personaje de Penny tuvo una gran transformación a lo largo de los años. Inicialmente fue sexualizada en temporadas anteriores, lo que provocó risas, pero a medida que avanzaba “The Big Bang Theory” se objetivó significativamente menos para llegar a ser una del grupo más de nerds que se divertían como mejores amigos.

Con todo esto, lo que dijo Cuoco es válido, ya que a pesar de sus comentarios sarcásticos e ingenio, Penny siempre ha sido amable con los chicos. Ella fue mayormente paciente con Sheldon a pesar de que el genio socialmente inepto podía ser realmente irracional a veces.

Ayudó a Raj a ganar confianza y empezar a hablar con las mujeres; también le presentó a Howard a su ahora esposa, Bernie. Finalmente, desarrolló un afecto genuino por Leonard y la pareja finalmente se casó. Sumando todo esto, no es difícil ver por qué Penny se convirtió en uno de los personajes más queridos del programa.

