“The Big Bang Theory” es una de las sitcoms más populares de este milenio. Creada por Chuck Lorre y Bill Prady, enganchó de principio a fin a millones de fans a partir de las alocadas y divertidas situaciones que vivieron Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Penny, Bernadette y Amy, las figuras centrales de esta serie que llegó a su fin en 2019.

Sin embargo, estas últimas dos se unieron después de que ya la serie se estableciera como un gran éxito desde su primera temporada. Amy, la pareja romántica de Sheldon, causó mucha impresión en su debut en la televisión porque tenía una dirección clara con dos de los personajes principales: ser la mejor amiga de Penny y convertirse en novia de Sheldon.

Su evolución en la pantalla chica la hizo ser parte de uno de los personajes más importantes de la serie, sin mencionar una de las favoritas entre los fans. Además, el hecho de que su intérprete también tenga un PHD en neurociencia de la Universidad de California, hacía más completo y divertido su rol en la sitcom.

A pesar de todo esto, hubo una actriz que casi consigue este papel en la serie. ¿Hubiera sido muy diferente “The Big Bang Theory” sin Mayim Bialik como una de sus protagonistas? Tampoco es que en ese momento era una desconocida en la televisión, ¿por qué casi no consigue el papel? Aquí respondemos estas preguntas.

MAYIM BIALIK CASI NO INTERPRETA A AMY FARRAH FOWLER

Al igual que Melissa Rauch, la que en su momento fue una estrella infantil se unió al programa de CBS al final de la temporada 3 como un posible interés romántico para Sheldon (Jim Parsons). Fue tan rotunda la aceptación del público que fue promovida de inmediato a un personaje regular al año siguiente, y finalmente se convirtió en un miembro importante de la pandilla de Pasadena.

Y es que era de esperarse, ya que no era nueva en el mundo de las comedias americanas, ya que también había participado en la serie de la NBC “Blossom”, desde 1991 hasta 1995 con un papel protagónico, pero los co-creadores Chuck Lorre y Bill Prady no estaban completamente seguros de que Mayim era la actriz indicada para interpretar a Amy Farrah Fowler.

“The Big Bang Theory” realizó audiciones para el papel de Amy y una de las personas que lo intentó fue Kate Micucci. La actriz, cantante y comediante es conocida por su aparición en otros espectáculos interpretando a Stephanie Gooch en “Scrubs” y Shelley en “Raising Hope”. En la pantalla grande, dio vida a Clayface en “The LEGO Batman Movie” y a Velma Dinkley en las películas de “Scooby-Doo”.

Si bien no consiguió el papel del interés amoroso de Sheldon, Micucci aún logró ingresar en “The Big Bang Theory” en la temporada 6, debutando como Lucy, la novia socialmente ansiosa de Raj (Kunal Nayyar). El personaje fue presentado en el episodio “The Tangible Affection Proof” como uno de los clientes de la tienda de cómics para el evento de San Valentín solo para solteros.

Lucy apareció durante un total de 8 episodios repartidos en tres temporadas. Finalmente rompió con Raj después de sentirse incómoda de que él siguiera insistiendo en presentarla a sus amigos. Micucci interpretó a la nerviosa Lucy perfectamente, y en el pasado con sus otras series también interpretó sus papeles de manera perfecta, por lo que es interesante especular cómo habría sido Amy si Micucci hubiera conseguido el papel.

Con un timing perfecto para la comedia americana, su talento la habría ayudado como miembro regular del reparto de “The Big Bang Theory”, sin mencionar su talento musical, considerando la inclinación de Sheldon por la canción “Soft Kitty”. Dicho esto, dado que Micucci aún no ha compartido la pantalla con Parsons, es difícil decir cómo habría sido su dinámica con el actor.

Esto es particularmente importante para el proceso de casting porque la química entre Amy y Sheldon finalmente determinó cómo “The Big Bang Theory” avanzó con su romance, para convertirlos en una de las parejas más raras del programa de televisión, pero a la vez una de las más ocurrentes y que el público amaba.

Al final, “The Big Bang Theory” hizo la elección correcta de casting, eligiendo a Bialik para interpretar a Amy. A lo largo de los años, el personaje se desarrolló progresivamente para atender a las formas complicadas que tenía Sheldon al actuar, sin parecer que estaba siendo engañada o controlada, algo que la actriz retrató de manera efectiva.

La continua evolución de ellos los llevó al arco final de la pareja, mientras trabajaban para ganar un Premio Nobel de Física por su trabajo en Super Asimetría, dejando en claro que nadie más hubiera podido interpretar a Amy de la forma que BIalik hizo, generando un gran ambiente romántico e intelectual para que Sheldon pueda cumplir sus metas.

