A menos de dos meses de su estreno, Disney Plus compartió el primer tráiler de “The Book of Boba Fett” (”El libro de Boba Fett” en español), la nueva serie producida por Robert Rodríguez sobre el famoso cazarrecompensas de las películas de “Star Wars” que reapareció en “The Mandalorian”.

Desde que Disney compró Lucasfilm, entre sus principales ambiciones siempre estuvo revivir a Boba Fett, en un principio en una película independiente. Sin embargo, el plan cambió con el tiempo y el clon pasó al universo de series de televisión de la plataforma de streaming.

Boba debutó en Disney Plus como un personaje secundario en la segunda temporada de “The Mandalorian”, aunque con tal éxito que pronto ya tenía ordenado su propio programa. De hecho, la escena post-créditos de “The Mandalorian” es protagonizada por el mismo Boba y su fiel compañera, Fennec Shand.

TRÁILER DE EL LIBRO DE BOBA FETT

A partir de este tráiler de la nueva serie sobre el universo de “Star Wars”, pueden concluirse algunas cosas.

1. ES UN DRAMA CRIMINAL

El libro de Boba Fett es un drama criminal que explora el inframundo galáctico, un mundo que “The Mandalorian” abordó parcialmente a lo largo de sus dos primeras temporadas.

2. EL VERDADERO OBJETIVO DE BOBA FETT

Si bien la escena post-créditos de la segunda temporada de “The Mandalorian” sugiere que Boba puede convertirse en un tirano, en realidad, quiere gobernar con justicia el antiguo territorio de Jabba the Hutt en Tatooine. Mientras que en el reinado de Jabba primó el miedo y la fuerza desmedida, Boba pretende ser un líder que inspire respeto y que construye lazos reales con su gente.

Este es el nuevo póster oficial de "The Book of Boba Fett", con Boba y Fennec Shand. (Foto: Disney+)

3. LA OPOSICIÓN

La propuesta de Boba puede parecer la correcta, pero pronto surge la oposición, en especial de quienes sacaban provecho desmedido del régimen de Jabba.

4. EL ELENCO PRINCIPAL

Temuera Morrison está de regreso como Boba Fett y Ming-Na Wen como Fennec Shand en El libro de Boba Fett.

5. FECHA DE ESTRENO DE BOBA FETT

El tráiler confirma la fecha de estreno de El libro de Boba Fett: 29 de diciembre de 2021 por Disney Plus.