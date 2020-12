Boba Fett, el cazarrecompensas favorito de los fanáticos de “Star Wars”, volvió en la segunda temporada de “The Mandalorian”, donde luego de recuperar su armadura y unirse a Din Djarin, se trasladó a Tatooine para deshacerse de Bib Fortuna y ocupar su fortuna. Con esa escena post-créditos Disney anunció un proyecto titulado “The Book of Boba Fett”.

Aunque tras el anuncio no estaba claro si se trataba de una serie limitada, una película, o del nombre el primer episodio de la tercera temporada de “The Mandalorian”, el lunes 21 de diciembre de 2020, la compañía confirmó que “El libro de Boba Fett” será una serie producida por Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez.

De acuerdo a Deadline, la filmación del spin-off comenzó en noviembre del 2020 y será seguida por la filmación de la tercera entrega de la ficción protagonizada por Pedro Pascal.

Boba Fett volvió en la segunda temporada de "The Mandalorian" (Foto: Disney+)

HISTORIA DE “THE BOOK OF BOBA FETT”

Hasta el momento se sabe que “The Book of Boba Fett” estará ambientada dentro de la línea de tiempo de “The Mandalorian”. Algunos creen que la nueva serie probablemente muestre al cazarrecompensas como nuevo gobernante de Tatooine, mientras se resuelven algunos misterios con ayuda de flashbacks, por ejemplo, cómo Boba Fett logró sobrevivir al sarlacc.

Por su puesto, Fennec Shand (Ming-Na Wen), quien en la escena post-créditos ayudó a Boba a deshacerse de los guardias de Bib Fortuna, será parte de las nuevas aventuras.

TRAILER DE “THE BOOK OF BOBA FETT”

“The Book of Boba Fett” todavía no cuenta con trailer official.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BOOK OF BOBA FETT”

Por el momento solo se ha confirmado a los dos actores que ya aparecieron en “The Mandalorian”.

Temuera Morrison como Boba Fett

Ming-Na Wen como Fennec Shand

Ming-Na Wen volverá a interpretar a Fennec Shand en “The Book of Boba Fett” (Foto: Disney+)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE BOOK OF BOBA FETT”?

“The Book of Boba Fett” se estrenará en diciembre de 2021 en Disney+. Antes que la tercera temporada de “The Mandalorian”.