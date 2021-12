“The Book of Boba Fett”, spin off de “The Mandalorian”, la nueva serie del universo de “Star Wars” arrancará desde la segunda temporada de “The Mandalorian”, está a cargo de Robert Rodriguez, y cuenta con la producción ejecutiva de Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy y Colin Wilson.

La filmación del spin-off, que tendrá un total de siete capítulos, comenzó en noviembre del 2020 y fue seguida de las grabaciones de la tercera entrega de “The Mandalorian”, ficción protagonizada por Pedro Pascal.

Jon Favreau reveló que “The Book of Boba Fett” contará con elementos del género gangster y Robert Rodríguez aseguró que vamos a conocer más sobre la verdadera personalidad de Boba Fett y sus habilidades de cazarrecompensas.

El legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shandel primer tráiler de "The Book of Boba Fett" (Foto: Disney+)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “THE BOOK OF BOBA FETT”?

“The Book of Boba Fett” se estrenará el miércoles 29 de diciembre de 2021 en Disney Plus. El primer episodio estará disponible en la plataforma streaming en los siguientes horarios por país:

México: 02:00 am.

Perú: 03:00 am.

Colombia: 03:00 am.

Argentina: 5:00 am.

Chile: 05:00 am.

Brasil: 05:00 am.

España: 9:00 am.

¿QUÉ PASARÁ EN “THE BOOK OF BOBA FETT”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “The Book of Boba Fett”, la nueva y emocionante aventura de “Star Wars”, encuentra al legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand navegando por el inframundo de la Galaxia cuando regresan a las arenas de Tatooine para reclamar su territorio una vez gobernado por Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

Algunos creen que la nueva serie probablemente muestre al cazarrecompensas como nuevo gobernante de Tatooine, mientras se resuelven algunos misterios con ayuda de flashbacks, por ejemplo, cómo Boba Fett logró sobrevivir al sarlacc.

Por su puesto, Fennec Shand (Ming-Na Wen), quien en la escena post-créditos ayudó a Boba a deshacerse de los guardias de Bib Fortuna, será parte de las nuevas aventuras.