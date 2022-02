La primera temporada de “The Book of Boba Fett” se estrenó el 29 de diciembre de 2021 en Disney Plus y terminó recién el miércoles 9 de febrero de 2022. No obstante, los fanáticos de la franquicia “Star Wars” y los usuarios de la plataforma streaming ya preguntan por una segunda entrega.

Después de siete episodios, donde se revela más sobre la verdadera personalidad de Boba Fett y sus habilidades de cazarrecompensas, además de lo que sucedió con él tras “Return of the Jedi”, la serie protagonizada por Temuera Morrison llegó a su fin, pero ¿realmente es la despedida de Boba Fett?

¿Habrá otra temporada de “El libro de Boba Fett”, ficción cargo de Robert Rodriguez y que cuenta con la producción ejecutiva de Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy y Colin Wilson?

“THE BOOK OF BOBA FETT”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque ni Disney Plus ni Lucasfilm no han realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie de “Star Wars”, por lo visto en el último capítulo, donde Boba Fett y Fennec Shand enfrentan un conflicto exponencial, la historia del cazarrecompensas podría continuar en una nueva entrega.

El episodio final de primera temporada de “The Book of Boba Fett” incluye una escena post-créditos que podría marcar el camino de la segunda tanda de episodios del spin-off de “The Mandalorian”. Sin embargo, también es posible que Boba regrese solo como estrella invitada en otros programas.

En julio de 2021, Temuera Morrison dijo a Express: “Creo que [Lucasfilm/Disney] tendrán que considerar algunas cosas... el árbol sigue creciendo. Probablemente querrán probar las aguas primero, no se ha hablado de eso”. Así que aún no hay nada seguro.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de la plataforma streaming y la productora, que dependerá de la reacción de la crítica, la audiencia y los fanáticos, y de la disposición del elenco principal.

¿Qué pasará con Boba Fett tras el final de la primera temporada de "El libro de Boba Fett"? (Foto: Disney Plus)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “THE BOOK OF BOBA FETT”?

Si Disney Plus y Lucasfilm renuevan “The Book of Boba Fett” para una segunda temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen a inicios del 2023. Aunque también podría retrasarse para conectarla con otro proyecto de la franquicia “Star Wars”.