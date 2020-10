Al final de la primera temporada de “ The Boys ” se reveló que Homelander tiene un hijo con Becca, la esposa de Butcher, pero es posible que Ryan no fuera el único descendiente del superhéroe de Vought. Entonces, ¿quién es otro hijo de Vengador y dónde está?

Durante la segunda entrega de la serie de Amazon Prime Video, el líder de los Siete intentó crear un vínculo afectivo con Ryan y ser un buen padre; pero fracasó rotundamente debido a que nunca tuvo una familia y fue criado en un laboratorio rodeado solo por médicos y científicos. No obstante podría tener otra oportunidad con el hijo de Madelyn Stillwell.

De acuerdo con una teoría de Screen Rant, ese pequeño al que Homelander tanto despreciaba podría ser su hijo. Hasta el momento, no se tiene información sobre el padre de Teddy, así que la idea no parece tan descabellada.

Al parecer Ryan no es el único hijo de Homelander (Foto: Amazon Prime Video)

Eso significa, ¿qué el hijo de Madelyn tambipen tiene poderes? Esto explicaría cómo logró sobrevivir a la explosión provocada por Butcher al final de la primera entrega de “ The Boys ”. Aunque algunos fans puedan creer que Vengador salvó al niño, al igual que hizo con Billy, resulta poco probable considerando que lo odiaba y sentía celos del bebé.

Además, en los últimos episodios de la ficción basada en los cómics de Garth Ennis, se ha demostrado que los superpoderes de Homelander tienen límites, así que aunque salvara a ambos la velocidad para sacarlos a tiempo generaría fuerzas G que el cuerpo del pequeño solo resistiría si fuera un súper. Pero lo más probable es que saliera volando por la explosión y sobreviviera gracias a sus poderes por ser hijo de Vengador.

¿Teddy es hijo de Homelander y tiene superpoderes? (Foto: Amazon Prime Video)

¿UN CLON DE HOMELANDER?

Otra posibilidad es que Vought decidiera crear una versión mejorara de Homelander y que escogiera a Madelyn Stillwell para criarlo, debido a su gran capacidad para controlar al líder de los Siete, al menos hasta antes de revelarse que Becca y Ryan estaban vivos.

Al no tener una madre amorosa a su lado, Vengador se convirtió en un monstruo que incluso la compañía de Stan Edgar no pueden controlar. Tal vez crearon a Teddy para corregir ese error. Incluso a lo largo de “The Boys” se dan algunos indicios que apoyarían esta teoría. Por ejemplo, se sugiere que el hijo de Madelyn fue producto de algún tipo de inseminación artificial o fertilización in vitro.