Homelander es uno de los personajes más poderosos y despiadados de “The Boys”, serie de Amazon Prime Video que ya cuenta con tres temporadas. Por lo tanto, es el líder de los Siete e impone su voluntad la mayor parte del tiempo, incluso amenaza a los otros miembros de su equipo.

En la última entrega de la ficción desarrollada por Eric Kripke logró deshacerse de Stan Edgar, el CEO de Vought, y destruir la alianza de Starlight, Maeve y Supersonic que buscaba eliminarlo. Esto último lo consiguió con la ayuda de A-Train, quien delató a exnovio de Estrella para recuperar la confianza de Homelander.

Aunque algunos integrantes de los Seven conspiran en su contra, la mayoría le tiene miedo, por eso se limitan a seguir sus órdenes y procuran no enfadarlo. De hecho, en el cómic “The Boys” de Garth Ennis y Darick Robertson, Vengador tiene una regla que ninguno de los Siete debe romper. ¿De qué se trata?

Homelander es el líder de los Siete en "The Boys" (Foto:Amazon Prime)

¿CUÁL ES LA REGLA DE HOMELANDER QUE LOS SIETE NO DEBEN ROMPER?

En “The Boys” #4 de Garth Ennis, Darick Robertson, Tony Avina y Greg Thompson, se reúnen para presentar Starlight como la nueva integrante de los Siete y anunciar el ascenso de A-Train, quien comenzó a hacer bromas y demostró que no se tomaba en serio el dinero.

En determinado momento, empezaron los Supe empezaron a discutir sobre los contratos y cuánto se le paga a cada héroe. The Deep y Jack de Júpiter reclamaron que todos, con excepción de Queen Maeve, Homelander y Black Noir, solo obtuvieran el siete y cinco por ciento de las ganancias.

Por supuesto, esto enfada a Homelander, quien les dice que deberían haber leído mejor sus contratos. Más tarde, se reúne con A-Train para reclamarle por ruidos y susurros durante la reunión. El Supe indica que solo fue una broma, pero el líder de The Seven le advierte que no debe meterse con su dinero, ya que esa es su regla más importante.

Como menciona Screen Rant, en los cómics de “The Boys”, la motivación principal de Homelander, además de ser amado, es ser rentable. Por lo tanto, si A-Train rompe la gran regla de Vengador podría costarle su puesto en los Siete y su vida.