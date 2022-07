Hace poco se estrenó el séptimo episodio de la temporada 3 de “The Boys” y lo que faltó en acción, compensó la información. Finalmente, la serie de televisión ha decidido resolver algunas dudas que existían desde el inicio de la historia respecto a ciertos personajes como Black Noir, Billy Butcher y Soldier Boy. Además, la última escena fue una sorpresa increíble que involucraba la identidad del padre de Homelander.

“Herogasm”, uno de los capítulos más controversiales del programa, finalizó con una escena en la que A-Train sufría de un ataque al corazón luego de correr con todas sus fuerzas y cumplir su venganza contra Blue Hawk, el superhéroe racista que dejó paralítico a su hermano.

Además, seguíamos sin saber dónde se encontraba Maeve luego de que Homelander descubriera que ella había estado en su contra todo este tiempo.

Ambas preguntas fueron resueltas en este capítulo, pues mostraron que el personaje interpretado por Dominique McElligott estaba viva, pero en una prisión especial. Mientras tanto, A-Train sobrevivió el infarto, solo para descubrir que le habían trasplantado el corazón de Blue Hawk.

Aunque parezca sorprendente, estas no fueron las sorpresas más grandes del episodio titulado “Here Comes a Candle to Light You to Bed”.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 7 DE “THE BOYS 3″?

En este episodio, Billy Butcher, Hughie y Soldier Boy emprenden en la búsqueda del siguiente miembro de su antiguo equipo “Payback”, Mindstorm. Esta misión descubrirá mucha información sobre los personajes.

5. La infancia traumática de Butcher y su hermano menor

Desde hace bastante tiempo, se ha mencionado de forma muy vaga la mala relación que William Butcher tiene con su padre y lo culpable que se siente respecto a la muerte de su hermano. Aunque antes mostraron un enfrentamiento entre él y su progenitor, nunca explicaron claramente por qué le tenía tanto resentimiento.

En este capítulo, “Monsieur Charcutier” es víctima de Mindstorm, quien puede controlar las mentes de las personas, y lo deja atrapado en su peor pesadilla: su infancia con su padre.

Mediante fragmentos del pasado, muestran que su progenitor los golpeaba constantemente y cómo él siempre se ponía en el medio para evitar que la paliza se la diera a su hermano menor, Lenny. Incluso los incitaba a ser violentos, pues de lo contrario los consideraba débiles.

Inevitablemente, el joven Billy absorbe mucho de la personalidad del padre al que odia y termina rompiéndole el corazón a su hermano luego de decirle “No puedes ser un marica toda la vida” e irse de su casa.

Además, muestran que seis meses después, Lenny tomó su propia vida al ser el centro del abuso de su padre y no tener su hermano mayor como consuelo. Algo de lo que Butcher se arrepiente completamente.

En el capítulo más reciente de "The Boys", me mostró a Billy Butcher de joven junto a su hermano Lenny y los motivos de su suicidio (Foto: Amazon Studios)

4. Los verdaderos efectos adversos del Compuesto V temporal

Kimiko, al haber perdido sus poderes luego de ser atacada por Soldier Boy, le pide a Annie que le consiga una dosis permanente del Compuesto V. Starlight vuelve a la torre de Vought y, al infiltrarse en el laboratorio, descubre que el suero temporal tenía más efectos secundarios de lo pensado.

Rápidamente llama a Butcher para prevenirlo que a partir de la tercera a quinta dosis, el cerebro empieza a deshacerse y la muerte es inevitable. Por ello, se muestra preocupada de que Hughie no se administre más de ese veneno que le permite teletransportarse.

3. La relación de Black Noir con Soldier Boy

En los primeros episodios de la temporada, descubrimos que Black Noir, el superhéroe más misterioso de “Los siete”, era parte del equipo de Soldier Boy, “Payback”, y que en un ataque en una guerra, queda completamente desfigurado, por lo que no vuelve a retirarse la máscara nunca más.

En esta ocasión, por medio de sus recuerdos plasmados en formas de caricaturas al estilo de los “Looney Tunes”, muestran que Soldier Boy golpeaba constantemente a Black Noir solo por el simple hecho de robarle un poco de protagonismo público. Básicamente, el personaje de Jensen Ackles era un bully que lo atormentó a él y a todo el equipo.

"The Boys" Temporada 3 Capítulo 3. En los recuerdo de Black Noir, él se muestra como un cerdo y Soldier Boy como un Águila (Foto: Amazon Studios)

2. La persona que mandó a capturar a Soldier Boy

Aunque todo su equipo odiaba a Soldier Boy, nunca nadie se atrevió a desafiarlo, pues era el superhéroe más fuerte del momento. Sin embargo, también por medio de los recuerdos de Black Noir, se puede ver que un joven Stan Edgar es quien le ordena que tome acciones contra de “Caporal”.

Al principio dudó, pero Edgar le aseguró que Vought respaldaba esta decisión, pues ya tenían un reemplazo para él que incluso podía volar, refiriéndose a Homelander. Por ello, todo el equipo inició el ataque en su contra, pero Soldier Boy resultó ser muy fuerte y fue él quien destrozó la cara y el cerebro de Black Noir.

Solo lograron vencerlo cuando la Condesa Carmesí, novia del superhéroe, lo sorprendió y le administró una sustancia que lo sedó, dejándolo vulnerable para ser capturado por los rusos.

1. El verdadero padre de Homelander

Todos los hechos anteriores han brindado mucha información relevante respecto a los personajes, pero ninguna se compara a lo que se dio a conocer en los últimos minutos del capítulo.

Cuando Soldier Boy finalmente capturó a Mindstorm, lo interrogó para descubrir el verdadero motivo por el que Vought lo había traicionado. Al saber el por qué, él mismo no lo podía creer.

Posteriormente, Homelander recibe una sorpresiva llamada de Soldier Boy, quien le cuenta que años atrás, había acudido al laboratorio de Vought para hacer algunos exámenes y terminó dando una muestra de su esperma.

Aparentemente, el ADN de Soldier Boy fue utilizado para crear a Homelander, convirtiéndolo en su verdadero padre. Por este motivo, Soldier Boy había sido descartado para dar paso a un nuevo superhéroe, algo que él aseguró que habría hecho de todos modos.

“Si me hubieran dejado quedarme, te hubiera dejado tomar el protagonismo. ¿Qué padre no quisiera eso para su hijo?”, le dijo por teléfono, dejando al personaje de Antony Starr en completo shock, pues la falta de padres en su infancia ha sido un tema recurrente a lo largo de la serie.

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “THE BOYS” TEMPORADA 3?

Estas revelaciones levantan una serie de preguntas nuevas, empezando por si Soldier Boy cumplirá la su promesa que le hizo a Butcher de matar a Homelander ahora que ha descubierto que es su padre.

Si es que los traiciona, probablemente, MM y Frenchi sean capaces de neutralizarlo, pues se dieron cuenta que el sedante con el que se duerme a Soldier Boy no era un gas, sino un vapor.

Además, probablemente, Black Noir deje de esconderse y se enfrente a Soldier Boy, ya que su reflexión personal lo llevó a la conclusión que no puede ser víctima de sus miedos.