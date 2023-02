Después de la cancelación de varias películas del Universo de DC (DCU) y el anuncio de que Henry Cavill no volvería a ser Superman, los fanáticos de estas tiras cómicas esperaban con ansias el nuevo plan que han desarrollado las cabezas del estudio. Recientemente, James Gunn y Peter Safran, los directores ejecutivos de la empresa, revelaron lo que está por venir, incluyendo a “The Brave and the Bold”.

El pasado martes 31 de enero de 2023, DC anunció la lista de producciones que van a ejecutar para el reinicio de su universo cinematográfico. Por supuesto, Batman no podrá faltar y será el centro de la historia de “The Brave and the Bold”.

Cabe mencionar que “The Batman 2″, la secuela de la cinta protagonizada por Robert Pattinson, no forma parte del DCU, sino que es una producción externa que no estará relacionada a los hechos que tratarán de enlazar. Lo mismo sucede con “Joker: Folie à Deux”.

Aunque Ben Affleck y Michael Keaton regresarán como Batman en la película “The Flash” en julio de 2022, todo se reiniciará posteriormente.

¿DE QUÉ TRATA “THE BRAVE AND THE BOLD”?

“The Brave and the Bold” estará basada en el cómic girará en torno al Batman de Grant Morrison. Por ello, tratará el encuentro de Bruce Wayne con su hijo Damian Wayne, a quien tomará bajo su protección.

“Esta es la historia de Damian Wayne, quien es el verdadero hijo de Batman que no sabíamos que existía durante los primeros ocho o diez años de su vida”, explicó James Gunn. “Fue criado como un pequeño asesino y mercenario. Es un pequeño hijo de puta. Es mi Robin favorito”.

Aunque está inspirada en el cómic, es poco probable que se siga todo al pie de la letra y seguro tendrán algunas licencias creativas.

El Robin de Grant Morrison es Damian Wayne, el hijo de Batman (Foto: DC Comics)

¿QUIÉNES SERÁN LOS PROTAGONISTAS DE “THE BRAVE AND THE BOLD”?

Por supuesto, los personajes principales de “The Brave and the Bold”, serán Batman y el Robin de Damian Wayne. Sin embargo, todavía no se ha revelado quiénes son los actores que los interpretarán en esa versión.

Lo que es seguro es que ni Robert Pattinson ni Ben Affleck interpretarán esta versión del DCU de Batman, por lo que un nuevo actor se sumará a la larga lista de aquellos que han dado vida al vigilante nocturno.

“Esta es la presentación del Batman del DCU. No es Robert Pattinson. No es Ben Affleck. Estamos trabajando con Robert en ‘Batman 2′ y lidiando con eso con Matt Reeves”, explicaron Gunn y Safran.

También hay que tomar en cuenta que, dado que esta versión del personaje ya será un padre, no podrá ser un actor muy joven. Por ello, quizás busquen a alguien en sus cuarentas o finales de sus treintas.

Mientras tanto, tampoco sabemos quién será el actor que interpretará a Damian Wayne. En los cómics, el personaje suele ser retratado con 13 o 14 años, pero puede ser posible que aumenten su edad a 16, dado que será un asesino ¿Quién sería perfecto para este rol?

¿QUIÉNES SERÁN EL RESTO DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BRAVE AND THE BOLD”?

Adicionalmente, los directores ejecutivos de DC Studios también dieron pistas de que otros miembros de la Batifamilia aparecerán en pantalla, aunque no se ha especificado quiénes serán.

“Obviamente, este es un largometraje, y contará con otros miembros de la extensa familia Bat, solo porque sentimos que se han quedado fuera de las historias de Batman en el cine durante demasiado tiempo”, explicaron.

En los cómics hay otros Robins como Dick Grayson, Jason Todd y Tim Drake. También están los personajes como la Batichica de Stephanie Brown y la Señal de Duke Thomas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE BRAVE AND THE BOLD”?

Dado que “The Brave and the Bold” todavía está diseñándose y no cuenta siquiera con directores, guionistas y actores fijos en el proyecto, tampoco hay una fecha de lanzamiento oficial.

Lo más probable es que la nueva versión de Batman no llegue antes del 2025, considerando el tiempo que demora la producción de esta clase de películas.