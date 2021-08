Desde el viernes 20 de agosto,”The Chair” se encuentra disponible en Netflix. Esta nueva producción tiene lugar en la ficticia Universidad de Pembroke, donde Ji-Yoon Kim ha sido nombrada la primera mujer de color presidenta del departamento de inglés.

Según explica el servicio de streaming en la sinopsis: “Como primera mujer que dirige el departamento y uno de los pocos miembros del personal universitario que no es blanco, Ji-Yoon debe lidiar con problemas insólitos. Además la protagonista tendrá que compaginar sus responsabilidades con su vida personal”.

La serie, que consta de seis episodios de 30 minutos cada uno, es protagonizada por la actriz Sandra Oh, quien obtuvo popularidad tras interpretar a la Dra. Cristina Yang en la serie de televisión “Grey’s Anatomy”.

Asimismo, se centra en sus colegas de trabajo Bill Dobson (Jay Duplass), Yasmin “Yaz” McKay (Nana Mensah), Dean Paul Larson (David Morse), Joan Hambling (Holland Taylor) y Elliot Rentz (Bob Balaban). Aquí te contamos todo sobre el elenco de “The Chair”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE CHAIR”

SANDRA OH COMO JI-YOON KIM

En “The Chair”, la actriz Sandra Oh interpreta a Ji-Yoon Kim, la nueva directora del departamento de inglés de la Universidad de Pembroke que deberá enfrentar un conjunto de desafíos. La artista de 50 años obtuvo popularidad tras interpretar a la Dra. Cristina Yang en la serie de televisión estadounidense “Grey’s Anatomy” y a Eve Polastri en “Killing Eve”.

También ha interpretado papeles destacables en películas como “The Princess Diaries”, “Under the Tuscan Sun”, “Last Night” y “Sideways”. Entre otras cintas en las que ha aparecido están: “The Night Listener”, “Sorry, Haters”, “Blindness”, “Bean”, “Wilby Wonderful”, “Hard Candy” y “Rabbit Hole”.

JAY DUPLASS COMO BILL DOBSON

Jay Duplass interpreta a Bill Dobson, un académico que se convierte en una figura de gran controversia entre los estudiantes tras realizar un gesto ofensivo en una de sus conferencias.

Lawrence Jay Duplass es un director de cine, actor y guionista estadounidense, reconocido por sus películas “The Puffy Chair”, “Cyrus” y “Jeff, Who Lives at Home”, realizadas en colaboración con su hermano menor, Mark Duplass.

HOLLAND TAYLOR COMO JOAN HAMBLING

Holland Taylor interpreta a la profesora Joan Hambling, una ingeniosa y franca miembro del departamento de inglés. La actriz de 78 años se hizo conocida por sus papeles en televisión, como el de la jueza Roberta Kittleson en “The Practice”, por el que ganó un Emmy, y el de Evelyn Harper en “Two and a Half Men”. También ha trabajado extensivamente en cine y teatro.

NANA MENSAH COMO YAZ MCKAYNANA

En “The Chair”, Nana Mensah hace de una profesora de inglés popular y progresista. Asimismo, es cercana a la directora Ji-Yoon. La actriz es conocida por sus papeles en “Queen of Glory”, “The King of Staten Island” y “An African City”. También ha protagonizado “New Amsterdam”, “Orange Is the New Black” y “Madam Secretary”.

BOB BALABAN COMO ELLIOT RENTZ

Bob Balaban interpreta a Elliot Rentz, un distinguido profesor de inglés que se resiste a las críticas a pesar de la caída en picada de la matrícula de estudiantes. Uno de sus primeros papeles en el cine fue en “Midnight Cowboy”.

En 1979 fue nominado al Premio Tony por su papel en “The Government Inspector”. Durante la década de 1980 trabajó en películas como “Altered States” y “2010: The Year We Made Contact”. El actor estadounidense de 76 años también se desempeña como director.

DAVID MORSE COMO PAUL LARSON

El actor de 67 años interpreta a Paul Larson, el decano de la Universidad de Pembroke. En 1980 hizo su debut en el cine con la película “Inside Moves”. En 1982 se hizo conocido al dar vida al compasivo Dr. Jack Morrison que trabajaba en un hospital público en la serie de televisión “St. Elsewhere”.

EVERLY CARGANILLA COMO JU-HEE KIM

En “The Chair”, Everly Carganilla interpreta a la menor hija de la directora Ji-Yoon. La actriz de siete años también ha participado en la película de Netflix “Yes Day”.