CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The Chair” es una serie de comedia dramática protagonizada por la actriz nominada al premio Emmy, Sandra Oh. La nueva producción de Netflix está dirigida por Daniel Day Longino, y escrita por Amanda Peet y Annie Julia Wyman.

La serie que consta de seis episodios de 30 minutos cada uno, tiene lugar en la ficticia Universidad de Pembroke, donde Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) ha sido nombrada la primera mujer de color presidenta del departamento de inglés.

Sin embargo, debido a la baja inscripción de alumnos y que la mayoría de los profesores titulares son mayores, el nuevo rol de Ji-Yoon demuestra ser una batalla cuesta arriba. Asimismo, la situación se complica más a raíz del escándalo de Bill que involucró el saludo nazi. Aquí te explicamos qué pasó al final de “The Chair” y qué significa.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE CHAIR”?

El último episodio de la temporada 1 de “The Chair” comienza con Ji-Yoon Kim explicándole a la psicóloga de su hija cómo su madre no quería que sea ama de casa y que siempre le decía que estudiara. También le contó sobre una antigua relación que no funcionó por la distancia. Por último le confesó que la Universidad de Pembroke le dio todo lo que siempre quiso, pero que ahora tenía miedo de presentarse en el campus por todo lo que había ocurrido.

Tras dejar a su hija en la escuela, Ji-Yoon llega a la universidad y todos los alumnos la comienzan a mirar ya que en el periódico se había publicado un artículo el cual afirmaba que ella había puesto una orden de mordaza sobre una estudiante de color. Mientras daba su clase, los alumnos aprovecharon para indirectamente decirle lo que pensaban sobre ella.

(Foto: Netflix)

Mientras tanto, la profesora Joan habla con la oficina de Ética y Cumplimiento sobre su función en los últimos años y exige que se le reconozca la forma en que ha sido tratada. Luego se dirige con sus dos compañeros donde el decano de la universidad para pedir un voto de censura contra la directora Ji-Yoon.

En cuanto a Bill, le ofrecen firmar un acuerdo, pero él no quiere, ya que hacerlo sería aceptar que cometió un error. Mientras tanto Ji-Yoon se reúne con el comité para hablar sobre la audiencia de Bill y le dicen que su carrera está en peligro por apoyarlo.

La estudiante Dafna va a la casa de Bill. Él piensa que ella está tratando de acostarse con él, pero ella solo está ahí para compartir su novela. Tras ver la noticia sobre Ji-Yoon en el periódico, la va a buscar y le habla sobre el tema, pero ella está enojada.

Bill cambia la conversación y le cuenta que su abogada le ofreció un acuerdo, el cual piensa aceptar ya que obtendrá una buena suma de dinero como para irse del país y comenzar una nueva vida. También le dice que quiere un futuro con ella y la besa.

Tras el romántico momento, Ji-Yoon le dice a Bill que tiene que despedirlo ya que todos están en su contra y que la audiencia solo es un chiste. Bill se molesta porque Ji-Yoon no lo ayudará y comienzan a discutir, es en ese momento que ella le dice que si su difunta esposa Sharon estuviera viendo su comportamiento estaría muy avergonzada de él.

Llega el día de la audiencia de Bill la cual es dirigida por Ji-Yoon. Tras pedirle que se defienda de las acusaciones, Bill da un discurso sobre enamorarse de las historias y la literatura; describe una relación con las historias como una relación complicada y fiel.

Una Ji-Yoon emocionada afirma que despedir a Bill no cambiará las cosas y luego plantea que ella no es imparcial, por lo que no es un procedimiento justo.

(Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE CHAIR”?

A pesar de todo, Bill es removido de su puesto en la universidad. También querían despedir a Ji-Yoon, pero no lo hicieron para evitarse otra demanda. Sin embargo, durante la reunión con los profesores se levantó un voto de censura contra ella.

Con seis votos a favor y cinco en contra, Ji-Yoon dejó de ser la directora del departamento de Inglés. En su lugar quedó Joan, luego de que Ji-Yoon expresara que es la indicada para el puesto.

Al final del episodio, Bill le dice a Ji-Yoon que rechazó el acuerdo porque si lo hacía ninguna universidad lo contrataría. Asimismo le dice que luchará por recuperar su trabajo. Tras esta conversación Ji-Yoon le pide que cuide a su hija ya que así podría ganar dinero mientras tanto. Bill acepta y la primera temporada de “The Chair” termina con los dos protagonistas riéndose.

La primera temporada de “The Chair” termina con los dos protagonistas riéndose (Foto: Netflix)