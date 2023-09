Una nueva producción sobre el universo de Baba Yaga llega al streaming. “The Continental: From the World of John Wick” (“El Continental: Del mundo de John Wick”) es la serie con la que los fans de la franquicia podremos conocer el origen del famoso hotel para asesinos que aparece en las películas. Y, aunque Keanu Reeves es el gran ausente en el elenco, seguro más de uno está interesado en disfrutar de los tres episodios que componen el show. ¿Quieres saber cómo puedes verlos? Esta nota es para ti.

Vale precisar que la precuela de “John Wick” es narrada a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott (Colin Woodell), quien es arrastrado al paisaje infernal de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás.

Tal como revela la sinopsis, el protagonista “emprende un rumbo mortal a través del misterioso submundo neoyorquino en un angustioso intento de apoderarse del emblemático hotel que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del planeta”.

El proyecto creado por Greg Coolidge, Shawn Simmons y Kirk Ward incluye también variaciones de acontecimientos del mundo real, como el invierno del descontento y el ascenso de la mafia estadounidense al poder económico .

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”?

La serie “The Continental: From the World of John Wick” se estrena el viernes 22 de septiembre del 2023 a nivel mundial. Según el lugar en el que te encuentres, podrás verla en diversas plataformas de streaming.

¿CÓMO VER “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK” EN ESTADOS UNIDOS?

Si estás en Estados Unidos, puedes disfrutar de la producción a través de Peacock. Solo necesitas una suscripción activa al servicio.

De acuerdo con el portal, tienes la opción de convertirte en suscriptor con planes desde $5.99 dólares mensuales. Accede desde este enlace.

¿CÓMO VER “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK” EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA?

Si te encuentras en México o cualquier otro país de América Latina, tienes la oportunidad de ver la serie vía Amazon Prime Video. Ingresa a través de este link.

Esto también se aplica para otros territorios hispanohablantes, como España.

El póster oficial de la serie "The Continental" (Foto: Peacock)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”?

Colin Woodell como Winston Scott

Mel Gibson como Cormac

Hubert Point-Du Jour como Miles

Jessica Allain como Lou

Mishel Prada como KD

Nhung Kate como Yen

Ben Robson como Frankie

Peter Greene como el tío Charlie

Ayomide Adegun como Caronte

