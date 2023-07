Con el paso de los años, “John Wick″, protagonizada por Keanu Reeves, se ha convertido en una de las franquicias más importantes de los últimos años, estrenando cuatro cintas y desarrollando nuevas producciones como cintas y spin offs de sus personajes más populares.

De hecho, la historia de “Baba Yaga”, como le conocen sus amigos y aliados, se alista para el estreno de “The Continental: From the World of John Wick”, una historia precuela que narra los orígenes e influencia del popular hotel de mercenarios que aparece en todas las cintas.

Sin embargo, un detalle ha llamado poderosamente la atención de los fanáticos de las películas dirigidas por Chad Stahelski: Keanu Reeves no participará del proyecto. ¿El motivo? En esta te lo contamos.

Póster oficial de "The Continental" (Foto: Amazon Prime Video / Peacock)

“THE CONTINENTAL”, LA NUEVA SERIE DE “JOHN WICK”

Durante la San Diego Comic-Con se reveló el primer vistazo de lo que será la serie precuela ubicada en el universo de John Wick y se enfoca en el hotel de mercenarios.

De acuerdo con SensaCine México, el adelanto exclusivo mostró a un misterioso hombre con un maletín que es capaz de acabar por su cuenta con más de 10 mercenarios peligrosos en una escena que eleva el nivel de acción, pero también de violencia. Si las cintas de Keanu Reeves podían afectar a los más sensibles, el spin-off es no apto para cardíacos.

“La fiesta de sangre y tripas termina empapando la cámara con la que se estaba grabando”, indicó el periodista Raúl Godínez.

De hecho, tal nivel de violencia fue filtrado, tal como reveló el propio Albert Hughes, asegurando que ejecutivos de la cadena responsable le pidieron un poco menos de intensidad.

“Había una secuencia en donde el personaje se quedaba sin balas mientras apuñalaba a alguien en el cuello y le quitaba el cartucho al arma para volverlo a apuñalar con él”, comentó el director.

'The Continental' será la precuela de John Wick (Foto: Lionsgate)

LOS ACTORES DE “THE CONTINENTAL” Y POR QUÉ NO ESTARÁ KEANU REEVES

De hecho, la producción ha reunido a importantes figuras en el reparto, las cuales están lideradas por Colin Woodell en el papel de un joven Winston Scott, quien llega a Manhattan y descubre no solo el centro del mundo criminal, sino que este se encuentra en caos, por lo que irá escalando hasta conseguir la influencia suficiente. A su lado estará el director del hotel, interpretado por Mel Gibson, quien guiará sus pasos de un simple mercenario a ingresar a la Alta Mesa.

A estos dos actores se unen Ayomide Adegun, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain y Hubert Point-Du Jour.