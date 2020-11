CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La cuarta temporada de “ The Crown ” se desarrolla en la década de 1980 y aunque la reina Isabel sigue siendo el centro de la serie de Netflix, otros dos personajes femeninos también se roban el show. Se trata de Lady Diana y de la primera ministra Margaret Thatcher.

La ficción creada por Peter Morgan empieza con uno de los momento más trágicos para la corona británica, el atentado contra Lord Mountbatten, quien falleció el 27 de agosto de 1979 a causa de una bomba que el IRA hizo detonar en la embarcación, en la que también estaban varios miembros de su familia.

El triángulo amoroso entre Lady Diana, el príncipe Carlos y Camilla Camilla Parker Bowles también es uno de los temas centrales de la cuarta entrega de “ The Crown ”. La serie de Netflix muestra que aunque Lord Mountbatten y la Reina Madre intervinieron para separar a Carlos de Camilla, y lograron que Diana se convirtiera en la Princesa de Gales, el futuro monarca no estaba dispuesto a renunciar al amor de Camilla.

La desaparición del hijo de Margaret Thatcher, el escándalo real por la institucionalización de Nerissa y Katherine Bowes-Lyon, primas de la reina Isabel II, los desórdenes alimenticios de Lady Diana, y las decisiones políticas de Thatcher son otros de los temas de los nuevos episodios.

El matrimonio de Lady Diana y el príncipe Carlos está a punto de terminar (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “THE CROWN”?

El discurso de renuncia de Geoffrey Howe desafió la autoridad de la Primera Ministra de Gran Bretaña y a pesar de que ella intentó restarle importancia, finalmente, la ‘Dama de Hierro’ se vio obligada a renunciar a su puesto después de 11 años.

En su último encuentro con Margaret Thatcher, luego de algunas diferencias, la reina Isabel II resaltó las similitudes entre ellas y le otorgó La Orden del Mérito en reconocimiento a su servicio con su nación.

Por otro lado, el viaje de la Princesa de Gales a Estados Unidos es un rotundo éxito, lo que altera los planes de Carlos de separarse de ella. Debido a la popularidad de Diana, Camilla teme que si su romance sale a luz todos la ataquen.

Cuando el príncipe Carlos vuelve a exponer sus razones para separarse de Diana, su madre la reina Isabel II le sugiere firmemente que se olvidé de la idea del divorcio y lo insta a comportase con un futuro monarca.

En el último episodio de “The Crown”, después de una pequeña discusión con el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, Lady Diana baja de su habitación para la foto familiar navideña, y la temporada termina con la tristeza que refleja rostro de la Princesa de Gales.

Margaret Thatcher renunció a su puesto tras 11 años como Primera Ministra de Gran Bretaña (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL PARA LA TEMPORADA 5 DE “THE CROWN”?

Al final de la cuarta temporada, la serie se ubica a principios de los 90, y la princesa Diana y el príncipe Carlos ya tienen dos hijos: el príncipe William y el príncipe Harry; sin embargo, también tienen muchos problemas.

Por lo tanto, en la quinta entrega se espera ver el divorcio de la pareja real, que se produjo en 1996, 15 años después de matrimonio. Asimismo, podría abordarse el trágico accidente automovilístico que acabó con la vida de Lady Di en 1997.

Aún no hay información sobre lo que cubrirá la quinta temporada de “The Crown”, pero en enero de 2020, la productora ejecutiva Suzanne Mackie, le dijo a la BBC: “Para ser honesto, sea lo que sea la vida de The Crown después de donde estamos ahora, dudo que lleguemos hasta el día de hoy. Creo que probablemente... no viajamos al presente”.