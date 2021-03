CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Algunos meses después del ‘Blip’, la desaparición de la mitad del Universo tras el chasquido de Thanos, en “The Falcon and the Winter Soldier” (“Falcon y el Soldado del Invierno” en español), serie de Disney Plus y Marvel, Sam Wilson y Bucky Barnes se dan cuenta de que su futuro es todo menos normal.

‘New World Order’ (1x01) empieza con Sam (Anthony Mackie) intentando rescatar a un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que fue secuestrado por unos terroristas paramilitares. Cuando los cuatro hombres saltan del avión llevándose al soldado, Falcon los persigue y utiliza su Red Wing para librarse de sus perseguidores.

Antes de cruzar espacio aéreo libio, Sam rescata al prisionero y más tarde, se reúne con su compañero Joaquín Torres para hablar sobre los grupos que creen que el mundo era mejor cuando la mitad de la población desapareció. Uno de esas facciones deja huellas rojas invisibles que solo se puede ver a través de una app, se trata de los Flag Smashers.

De regreso a Estados Unidos, Sam entrega el escudo del Captain America en una ceremonia en honor a Steve Rogers a la que también asiste James Rhodes / War Machine (Don Cheadle), quien le pregunta por qué no se quedó con el escudo, y Sam reitera que se sentía como si le perteneciera a otra persona, a Steve.

Falcon logró rescatar al soldado antes de empezar un conflicto con Libia (Foto: Marvel/ Disney+)

WINTER SOLDIER

En tanto, Bucky (Sebastian Stan) tiene una pesadilla sobre una de sus misiones cuando era el Soldado del Invierno y trabajaba para HYDRA. Para superar estos traumas y conseguir un indulto, debe asistir a terapia con la Dr. Raynor, a quien le cuenta como entregó a una agente de esa organización a las autoridades, pero “siguiendo” las tres reglas que le impusieron.

En otro momento, Barnes se encuentra con un nuevo amigo Yori Nakajima, un amable anciano que sufre por la muerte de su hijo, el mismo que aparece en la pesadilla de Bucky y al que asesinó en el pasado.

Bucky intenta remediar sus errores del pasado (Foto: Disney+/ Marvel)

LOS FLAG SMASHERS Y EL NUEVO CAPTAIN AMERICA

Mientras Sam intenta solucionar los problemas económicos de su hermana y sobrinos sin éxito, su compañero Joaquín sigue el rastro de los Flag Smashers y llega hasta un hombre corpulento enmascarado que salta de un edificio con dos pesadas bolsas. Cuando Joaquin intenta detenerlo el misterioso hombre lo derriba sin problemas. ¿De quién se trata?

Al final del primer episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, Sam y su amigo discuten sobre la identidad del sujeto y sus intenciones, pero son interrumpidos por su hermana quien entra a la habitación y enciende la televisión. Un funcionario del gobierno explica que a pesar de estar agradecidos con los Avengers Estados Unidos necesita un héroe que inspire a la nación y les devuelva la esperanza, necesitan un nuevo Captain America.

En ese momento aparece un hombre con el traje que alguna vez perteneció a Steve Rogers y portando el escudo que Sam entregó, a pesar de que su amigo le dejó para que continuara con su legado.

Falcon entregó el escudo del Captain America y otro tomó su lugar (Foto: Disney+/ Marvel)