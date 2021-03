“The Falcon and the Winter Soldier” en su episodio de estreno presentó un nuevo Capitán América. Aunque ya se mostró en los tráilers, hay un chico nuevo que ha asumido el papel del Capitán América, pero no es Bucky Barnes ni Sam Wilson, el hombre a quien Rogers legó el escudo de Cap al final de “Avengers: Endgame”.

Pero este es un personaje completamente nuevo, uno que el público aún no ha visto presentado en el MCU. Como solo fue presentado al final del episodio, aún no se sabe mucho sobre él. Su nombre ni siquiera fue dado, solo fue presentado a la multitud como el nuevo Capitán América en un truco publicitario del gobierno de los EE. UU.

Sin embargo, los lectores de cómics desde hace mucho tiempo y aquellos que han estado prestando atención a los desarrollos durante la producción saben que el personaje de Wyatt Russell es uno de los cómics de Marvel, John Walker, también conocido como U.S. Agent, que se convierte en el Capitán América.

La introducción de Walker podría tener ramificaciones significativas tanto para Sam como para Bucky en la serie, sacudiendo la fe de ambos hombres que esencialmente, al menos por ahora, le han dado la espalda a continuar con el legado de su amigo, Rogers. Esto es todo lo que sabemos sobre John Walker y por qué Marvel eligió dar este giro del Capitán América.

¿QUIEN ES EL NUEVO CAPITÁN AMÉRICA DE “FALCÓN Y EL SOLDADO DE INVIERNO”?

El nuevo Capitán América es John Walker (Foto: Disney Plus)

Creado por Mark Gruenwald, John Walker apareció por primera vez en noviembre de 1986 en Captain America #323 como el villano Super-Patriot. Gruenwald creó originalmente a Walker porque quería un contraste para Steve Rogers, un personaje que mostraría la otra cara de la moneda: que el patriotismo puede cuajar en fanatismo y convertirse en nada más que un nacionalismo patriotero.

Aunque John Walker fue retirado como villano y luego reintroducido como el nuevo Capitán América tras la jubilación de Steve Rogers, similar a la versión de MCU, esos mismos elementos de él a veces se oponen a las ideas anticuadas de Steve Rogers tras la reinvención de Walker como el nuevo portador del escudo.

John Walker nació en la ciudad ficticia de Custer’s Grove, Georgia, y creció idolatrando a su hermano, Mike, que murió en la guerra de Vietnam. Después de seguir los pasos de su hermano y servir en el ejército de los Estados Unidos, un amigo le contó a Walker sobre el Power Broker, un individuo misterioso que tenía el poder de otorgar habilidades sobrehumanas.

El nuevo Cap es interpretado por Wyatt Russell (Foto: Disney Plus)

Después de rastrear al Power Broker, Walker recibió tratamientos similares al suero Super-Soldier de Steve Rogers que le otorgó habilidades sobrehumanas. Ahora en deuda con el Power Broker, Walker se convierte en el Super-Patriota patrocinado por la empresa, viaja por todo el país y realiza mítines en los que denuncia públicamente al Capitán América como demasiado viejo y anticuado para ser un símbolo adecuado de la América moderna y refiriéndose a sí mismo como “el futuro de Estados Unidos”.

Super-Patriot y el Capitán América finalmente chocan, terminando en empate, pero Walker pronto crea su propio revuelo cuando derrota a un terrorista llamado Warhead que amenazaba con detonar una bomba nuclear en lo alto del monumento a Washington. Poco después de eso, un Steve Rogers algo desilusionado decide entregar el escudo y dejar de ser el Capitán América.

Imagen del tráiler donde se presenta por todo lo alto al nuevo Capitán América (Foto: Disney Plus)

El grupo de vigilancia del gobierno, la Comisión de Actividades Sobrehumanas, debatió entre ellos sobre quién debería ser el próximo Capitán América, y Nick Fury y Bucky Barnes fueron nombres pateados antes de que finalmente se decidieran por Walker. Aunque reacio a asumir el papel del héroe al que había pasado tanto tiempo criticando, Walker finalmente estuvo de acuerdo. Durante su relativamente breve tiempo como Capitán América, Walker luchó en el papel y no fue fácil.

Era más brutal, más enojado y tenía menos control emocional que su predecesor. Mientras que Steve Rogers siempre fue tranquilo, Walker fue más reaccionario. Si por un lado Steve Rogers siempre había usado su fuerza sobrehumana principalmente para someter y capturar a sus adversarios con el fin de llevarlos ante la justicia, Walker tuvo dificultades para controlar su temperamento y terminó hiriendo gravemente a sus oponentes, incluso golpeando a uno hasta la muerte.

EXPLICACION DEL NUEVO CAPITÁN AMÉRICA DE “FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO”

Sam Wilson entrega el escudo del Capitán América (Foto: Disney Plus)

“The Falcon and the Winter Soldier” preparó la presentación de John Walker de una manera bastante sorprendente. Es más, es de una manera que le faltó el respeto a Sam Wilson. Al principio del episodio de estreno, Sam había tomado la decisión de que no tomaría el escudo del Capitán América. Al final de Endgame, el viejo Steve Rogers le preguntó: “¿Cómo se siente?” “Como si fuera de otra persona”, respondió Sam.

Seis meses después de que los Vengadores derrotaran a Thanos, Sam todavía se siente así, pero aclara en el episodio de estreno que no es solo que siente que el escudo no le pertenece, sino que no le pertenece a nadie si es no Steve Rogers. Para él, el escudo y el hombre son lo mismo. Era algo por lo que sentía tanta fuerza que entregó el escudo al gobierno de los EE. UU.

Para que lo pusieran bajo un vidrio y lo exhibieran con el monumento a Steve, y el funcionario del gobierno le dijo que estaba haciendo lo correcto. Es por eso que fue una traición cuando más tarde, ese mismo funcionario del gobierno presentó al nuevo “Capitán América”, usando algunos de los propios razonamientos de Sam en su introducción.

Aunque el nuevo escudero simplemente apareció y saludó a la multitud y nada más, la perversión de la lógica de Sam para justificar la entrega del escudo de Steve a otra persona es una primera impresión negativa. Si la historia de John Walker se parece en algo a los cómics, de hecho será un tipo muy diferente de Capitán América.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS ESTÁ REEMPLAZANDO A STEVE ROGERS CON JOHN WALKER?

Estados Unidos necesita un Capitán América (Foto: Marvel Studios)

Cuando Walker es presentado como el nuevo Capitán América, el funcionario del gobierno lo explica diciendo: “Necesitamos a alguien que nos inspire de nuevo”. El mundo está completamente al revés, y podría decirse que es un momento más peligroso que incluso los cinco años entre Thanos que sacó la mitad del universo de la existencia y el chasquido inverso de Hulk los devolvió.

Las alianzas políticas están fracturadas y la paz global se ha deshilachado con varios grupos, agencias y naciones rebeldes que compiten por llenar el vacío de poder. El gobierno quiere que un nuevo Capitán América vuelva a ser un símbolo de esperanza para los estadounidenses y un faro de libertad y firmeza para el resto del mundo.

En realidad, es más un movimiento cínico de relaciones públicas destinado a recordarle al resto del mundo que los superhéroes de Estados Unidos no se han ido a ninguna parte y siguen vigilando el mundo. Sam puede ver el escudo del Capitán América como perteneciente a Steve Rogers y solo a Steve, pero el gobierno de los Estados Unidos ve el escudo como su propiedad y nada más.

¿QUE SIGNIFICA EL NUEVO CAPITÁN AMÉRICA PARA SAM WILSON?

Sam Wilson estuvo practicando con el escudo, pero sigue sin sentir que le pertenece (Foto: Disney Plus)

La relación de Sam con el escudo es tensa. Podría decirse que entiende lo que significa el escudo incluso más que el gobierno de Estados Unidos, y explica: “Los símbolos no son nada sin las mujeres y los hombres que les dan significado”. Cuando lo ven simplemente como una herramienta de marketing, así como la persona que lo lleva, Sam comprende que es más que eso; es un símbolo de todo lo que Estados Unidos puede hacer en su mejor momento, tanto para sus propios ciudadanos como para los desesperados y oprimidos en todo el mundo.

Por lo tanto, importa quién usa el traje y quién lleva el escudo. Como hombre negro en Estados Unidos, Sam ha sido condicionado erróneamente a dudar de que sea digno de llevar el escudo. Si el escudo representa a Estados Unidos, pero Estados Unidos nunca ha representado completamente a los hombres negros como Sam, entonces, ¿cómo puede él alguna vez sentirse completamente digno de ser el símbolo del país?.

Sam Wilson entrega el escudo, pero lastimosamente esto es a peor (Foto: DIsney Plus)

La lucha de Sam por descubrir dónde encaja en la identidad del Capitán América como un hombre negro en Estados Unidos será la parte principal de su viaje personal esta temporada, y John Walker, que se convierte en Capitán América, será casi con certeza el catalizador para ello. No es seguro si la personalidad de Walker o el arco de la historia de MCU será el mismo que en los cómics, pero ciertamente introduciría una dinámica realmente interesante y tendría mucho sentido.

Sam no quiere que el escudo esté en manos de nadie que no sean las de Steve, pero si el hombre que lo lleva ahora no representa los ideales puros de Steve Rogers, puede obligar a Sam a reevaluar si él debería ser el que lleve o no. Steve le pasó el escudo a él y solo a él, y Sam le dio la espalda a ese legado. ¿Qué culpa se sentirá al saber que porque se negó a tomar el escudo, ahora está en manos de un hombre que no lo entiende o lo que representa de la manera que lo hace?

Sam y Bucky van a tener que hacer algo con el nuevo capitán que presentó Estados Unidos (Foto: Disney Plus)

“The Falcon and the Winter Soldier” encontrará a tres hombres cada uno luchando a su manera con el legado de Steve Rogers y lidiando con lo que significa ser el Capitán América. La de Bucky es la lucha por superar su oscuro pasado y dejar de sentirse indigno de la fe y la confianza que le mostró su noble amigo de la infancia.

La lucha de Sam será finalmente aceptar que merece llevar el escudo del Capitán América y que es precisamente el hecho de que sea un hombre negro lo que lo hace tan apropiado para ser el faro que alguna vez fue Steve. En cuanto a John Walker, su historia aún no se ha revelado, pero es probable que encuentre que estar a la altura de los ideales del Capitán América será mucho más difícil de lo que anticipó a medida que aprenda lo que realmente significa usar el disfraz de estrellas.