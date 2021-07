CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El final de la séptima de “The Flash” se dividió en dos capítulos. En la primera parte de ‘Heart of the Matter’, Barry e Iris saludan a sus futuros hijos, XS y Bart, solo por un secreto impactante que amenaza su nueva armonía familiar, y la guerra de Godspeed se intensifica y amenaza con destruir Central City.

Mientras que en la segunda parte, Flash recluta a una gran cantidad de aliados veloces, incluidos Iris y sus hijos del futuro, Bart y Nora-West Allen, para poner fin a la guerra veloz y derrotar a un nuevo adversario mortal: el villano Godspeed.

Tras entrar en la mente de August Heart, Barry Allen comprendió que el Godspeed quería poseer velocidad orgánica, pero el superhéroe no planeaba acceder a sus demandas, así que se asoció con Jay Garrick, su hija Nora, su hijo Bart, su esposa Iris, Cisco / Mecha- Vibe y Frost para luchar contra los clones. Sin embargo, no fue suficiente para conseguir la victoria.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 7 DE “THE FLASH”?

A pesar de que Barry hizo lo que el villano quería y Godspeed absorbió los poderes de su ejército de clones, Barry e Iris no se dieron por vencidos y pusieron en marcha el plan B para detener al siniestro velocista: usar la Fuerza de velocidad negativa para reclutar a Eobard Thawne, también conocido como Reverse-Flash.

Finalmente, The Flash y Reverse-Flash dejaron sus diferencias de lado y se unieron para luchar contra Godspeed, quien fue apuñalado con un arma similar a un sable de luz hecha de energía Speed Force. Aunque logró sobrevivir fue recluido en Iron Heights.

Más tarde, Barry e Iris renovaron sus votos en una ceremonia en la casa de Joe y a la que asistieron sus hijos. Además, Bart cantó ’1949′ de Jonah Muton.

En otro momento del final de la séptima temporada de “The Flash”, Kristen Kramer y Joe descubrieron que ella es una meta con la capacidad de imitar el poder de cualquier meta cercano. Por otro lado, Joe y Cecile oficializaron su relacion.

Tras luchar juntos, Barry e Iris renovaron sus votos matrimoniales (Foto: The CW)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE FLASH 7” PARA LA TEMPORADA 8?

En una entrevista con TVLine, el showrunner Eric Wallace habló sobre el final de esta entrega y lo que está en su “lista de tareas pendientes” para la octava temporada 8 de la serie de The CW.

Aunque el último capítulo de la temporada 7 de “The Flash” no dejó pistas, el showrunner reveló algunas ideas: “¿Mi lista de tareas pendientes de la temporada 8? Oh, Dios, esa no es una respuesta corta. Hay tantas cosas. Barry e Iris están más felices que nunca, pero también porque están súper felices, ahora tienen que enfrentar el mayor desafío de todos los tiempos, porque tenemos que resolver, ‘¿Qué pasa con su enfermedad del tiempo? ¿Qué pasa con Dion? ¿Qué pasa con esos ojos verdes que vimos en el episodio 16?’ Ese es un problema que aún debe resolverse y nunca imaginará a dónde va. Va a ser increíble”.

“La otra cosa que diría es que busquemos tanta diversión en el evento especial de cinco partes [de apertura de temporada] como podamos ofrecer a la audiencia sin llamarlo un “crossover”. Porque queremos que tengan la misma sensación que un crossover, aunque no sea un crossover”, agregó.

Sobre los villanos Wallace dijo: “Como siempre, continuaremos con nuestros formatos de novela gráfica e interludio, para mostrar tanto los villanos nuevos como los que regresan. Para nuestros nuevos villanos, uno de ellos en particular será el villano más grande y poderoso que Flash ha enfrentado hasta ahora, ¡y eso es decir algo! Conoceremos a este malo único bastante temprano en la temporada 8”.

“En cuanto a los villanos que regresan, definitivamente habrá algunas caras muy familiares de las últimas siete temporadas que aparecerán una vez más, de manera inesperada, para hacer de la vida de Barry e Iris unida una pesadilla viviente”, añadió el showrunner de “The Flash”.