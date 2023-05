CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La novena y última temporada de “The Flash”, serie de The CW desarrollada por Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y Geoff Johns, terminó el 24 de mayo de 2023 con el cuarto episodio de la serie de episodios titulada ‘A New World’. El episodio final fue escrito por Eric Wallace y Sam Chalsen y fue dirigido por Vanessa Parise.

En ‘Un nuevo mundo’, Barry (Grant Gustin) desaparece y llega a un lugar en el que se encuentra con muchas caras conocidas. En tanto, Iris está alarmada por la desaparición de Barry y el Team Flash se ve afectado por una sustancia misteriosa, pero trabaja en conjunto para descubrir cómo proteger a Barry, mientras tiene mucho cuidado en quién confían.

Además, el hombre vivo más rápido debe superar el mayor desafío hasta el momento: salvar la línea de tiempo y la existencia, así que viejos y nuevos amigos se reúnen para una batalla épica para salvar Central City, por última vez.

Cobalt Blue aparece en el hospital en la ultima temporada de "The Flash" (Foto: The CW)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 9 DE “THE FLASH”?

En el último episodio de “The Flash”, Eddie, quien sucumbió al poder del cristal azul y se convierte en Cobalt Blue, revive a cuatro velocistas enemigos de Barry gracias la Negative Speed Force. Se trata de Savitar, Zoom, Godspeed y Reverse-Flash/ Eobard Thawne, quienes planean eliminar al Velocista escarlata y cambiar la historia.

Cuando Barry está el hospital acompañando a Iris, quien está en trabajo de parto, aparece Cobalt Blue y amenaza con matar a Allen y terminar con su linaje, lo que derivaría en apagar Speed Force y crear una nueva línea de tiempo. Para proteger a su esposa, el protagonista de la serie de The CW atrae a su enemigo a una explanada frente a STAR Labs.

Mientras Barry enfrenta a Eddie, los miembros del Team Flash se encargan de los otros velocistas siniestros. Cecile derrota a Godspeed, XS vence a Savitar y Allegra supera a Reverse-Flash. Sin embargo, cuando Jay Garrick llega, absorbe el poder del cristal azul y debilita a Cobalt Blue, este revela su verdadero plan: absorber la supervelocidad de los villanos que revivió.

Con ayuda de Khione, Barry llega a la Fuerza de Velocidad Negativa para convencer a Eddie no seguir adelante con su plan. Allen explica que como avatares de las dos fuerzas de la velocidad pueden alinearse entre sí, poner fin al ciclo de asesinatos y crear un mundo mejor. Algo que Eddie acepta, pero advierte que no siempre “estarán de acuerdo”. No obstante, Barry indica que trabajarán juntos para encontrar una manera.

la ultima temporada de "The Flash" (Foto: The CW)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 9 DE “THE FLASH”?

Khione asegura que esa es la mejor opción, ya que de lo contrario la batalla contra la Negative Speed Force nunca terminaría porque si matan a Eddie Thawne elegiría un nuevo avatar. Por lo tanto, ahora al fin hay “equilibrio” entre las dos Speed Forces.

Por otro lado, al final de la última temporada de “The Flash”, Chester se convierte en un Chunk y Caitlin Snow regresa después de que Khione ascendiera a un plano superior de existencia y se convirtiera en una diosa.

Además, Barry llega a tiempo para ver en nacimiento de su hija Nora, más tarde, Joe le propone matrimonio a Cecile, y Barry comparte su conexión con Speed Force con tres personas más con la finalidad de crear un mundo mejor. Los elegidos son Jess Chambers, Max Mercury y Avery Ho.

La primera es una nueva incorporación al Arroverse, la existencia del segundo se sugirió en la temporada 8 de “The Flash” cuando Barry aseguró ver a alguien llamado Max en la Speed Force, mientras que la última apareció en la octava temporada 8 de la serie de The CW.

Pero ellos no son los únicos que seguirán con el legado de Barry Allen, ya que en los ojos de la pequeña Nora se muestran relámpagos azules.