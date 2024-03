¿Lo tuyo son las intriga políticas, pero has estado esperando una que tenga un poco de humor? Entonces “The Girls on the Bus” (“Las chicas del autobús” en español) es la opción para tí. Y lo mejor es que está inspirada en hechos reales, pues se basa en las memorias de una de sus creadoras, Amy Chozick. Mientras tanto, otra de las mentes detrás de esta nueva serie de HBO Max es Julie Plec, quien ha trabajado en otros éxitos como “The Vampire Diaries”. Por ello, si quieres conocer todos los detalles, aquí te lo cuento.

El programa está producido por Berlanti Television (“The Flight Attendant” y “Doom Patrol”), My So Called Company y Warner Bros. Television Studios.

Además, está protagonizado por Melissa Benoist, Natasha Behnam, Christina Elmore, Brandon Scott y Carla Gugino.

Cuatro periodistas completamente diferentes deben viajar juntas en un bus (Foto: Warner Bros. Television)

¿DE QUÉ TRATA “THE GIRLS ON THE BUS”?

La política en los Estados Unidos es una locura y esta nueva serie de HBO Max lo es aún más. De acuerdo con la sinopsis oficial, “The Girls on the Bus” cuenta la historia de “cuatro mujeres periodistas que siguen cada movimiento de un desfile de candidatos presidenciales defectuosos, mientras encuentran amistad, amor y escándalos en el camino”.

Pese a que cada una tiene perfiles e ideales diferentes, terminan realizando esta travesía juntas en un bus. En medio de los juegos sucios y maquinaciones políticas, su búsqueda desesperada de la verdad los llevará al borde de la locura y las desafiará a enfrentarse a sus propios demonios. Sin embargo, agradecerán tenerse la una a la otra como apoyo y guía.

MIRA EL TRÁILER DE “THE GIRLS ON THE BUS”

¿CÓMO VER “THE GIRLS ON THE BUS”?

“The Girls on the Bus” se estrenó el jueves 14 de marzo de 2024 en HBO Max, aunque tan solo fueron los dos primeros episodios.

Los ocho restantes se irán emitiendo de forma semanal hasta el 9 de mayo del mismo año.

Si te gustan las series, te invito a revisar otras notas que he escrito para Mag sobre las últimas novedades en streaming que quizá también disfrutes.

SOBRE EL AUTOR Gianella Altuna Periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Interesada en temas culturales como el cine y series. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.